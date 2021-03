María León mencionó que desde que se dio cuenta de que no era su culpa, optó por ser un ejemplo para las mujeres que alguna vez sufrieron de acoso

María León, quien es una de las cantantes más sensuales en redes sociales, no siempre estuvo orgullosa de su figura, pues recuerda que durante su etapa de estudiante en universitaria se sintió obligada a cubrir lo más posible su cuerpo.

La intérprete María León confesó que cuando era una estudiante sufrió de acoso “callejero” mientras se dirigía a la escuela, situación que la hizo sentir culpable y la llevó a usar ropa grande que no permitiera que los demás la vieran, por lo que posteriormente fue apodada ‘Morro nalgón’ .

“Una vez que iba rumbo a la universidad, a las 6:30 de la mañana, todo oscuro, un tipo me agarró, me tocó las nalgas, pero me pude escapar de él y se fue corriendo. Cuando llegue a la escuela me sentía horrible, pero lo más triste es que me sentía culpable, me sentía sucia” María León

La cantante María León, dijo que con el paso del tiempo se dio cuenta que ella no tuvo la culpa de lo que le había pasado.

María León busca ser un ejemplo para las mujeres

María León, quien tiene 35 años de edad, mencionó a TV Notas que desde que cayó en cuenta de su error, optó por ser un ejemplo para las mujeres que tienen miedo de mostrarse como son y romper los estereotipos sociales, por miedo a que las acosen.