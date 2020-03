“Esto no es mentira”: Margarita Gralia habla desde el hospital tras enfermar de Covid-19

La actriz concedió algunas entrevistas y reveló que los síntomas del coronavirus son diferentes en cada persona

A través de su cuenta de Instagram, Margarita Gralia reveló que ella y su esposo Ariel Blanco fueron diagnosticados con coronavirus, por lo que desde hace una semana se encontraban hospitalizados.

Tras revelar su estado de salud, la actriz concedió algunas entrevistas para compartir su experiencia con el Covid-19 y señaló que ni ella ni su esposo presentaron síntomas característicos de la enfermedad como tos y fiebre.

Durante las entrevistas, la actriz argentina de 65 años de edad detalló que el coronavirus no es una mentira y que está afectando a diversas personas sin importar clase social o edad.

“El virus existe, le puede dar a cualquiera. No hay que entrar en pánico pero sí tomarlo con la seriedad, porque este virus es algo muy nuevo, fuerte y que aún no hay medicina“ Margarita Gralia

En entrevista con Ventaneando, Margarita Gralia confesó que a su esposo la enfermedad le afectado más que a ella, aunque ambos poco a poco van saliendo.

“Voy saliendo de esto, Ariel también un poquito más lento, le afectó un poco más, tocó más sus pulmones, pero de todas maneras esta todavía peleándola y bien, o sea cada día los resultados de laboratorio son un poco mejor cada día, así que pasito a pasito vamos saliendo” Margarita Gralia

De acuerdo con la actriz es mentira que las personas presenten los mismos síntomas ya que detalló que ellos nunca presentaron tos o fiebre.

“A veces el pensar que solo la fiebre o la tos seca son solo los síntomas es un error, nosotros no tuvimos fiebre, no tuvimos tos... Tuve un poco de dolor en la frente, como en los ojos, mucho cansancio y a pesar de tomar una pastilla para el dolor no se me quitaba” Margarita Gralia

Margarita Gralia reveló que el contagio lo tuvieron en México

“Yo no esperaba para nada el estar contagiados, de verdad fue sorpresivo. El contagio definitivamente fue en México que yo de Argentina regresé a principios de marzo y yo el primer síntoma lo tuve acá” Margarita Gralia

En entrevista con Javier Poza, la actriz detalló que precio a ser diagnosticados su esposo Ariel Blanco se encontraba sin energía sin ganas de hacer nada.

“Ariel se fue para abajo en dos días de una manera impresionante, sin apetito y sin energía sin querer comer nada una cosa rarísima y de pronto lo llama un médico de confianza y habla con él y escucho que Ariel le dice al médico ‘siento que estoy en mis ultimas horas’” Margarita Gralia

En la entrevista radiofónica, Margarita Gralia les pidió a las personas no automedicarse ya que los médicos deben conocer cada síntoma para ayudar a conocer cómo afecta el coronavirus y de esta manera tener un mejor tratamiento.

Por último, la actriz agradeció a todos los médicos y enfermeras que en plena contingencia por el Covid-19 se encuentran trabajando día y noche.