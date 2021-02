Lyn May vuelve a sorprender a sus seguidores al publicar una foto con un hábito puesto.

Otra vez, Liliana Mendiola Mayanes, conocida como Lyn May, desató polémica por aparecer en redes sociales vestida como monja. Resulta que la vedette publicó en su cuenta de Instagram una foto de sí misma con el hábito puesto.

“¿Museo de cera?”, “Que me bata los huevos para un rompope”, “Anabelle humana”, “Yo creo que eres más santa que las que usan ese uniforme”, “Mulan de monja”, “Que bien te ves de monjita, incluso con cualquier vestido”, “¡Uy! ¿Pero tendrás algo de santa?”, fueron algunas de las reacciones que generó la foto de Lyn May, cuyos comentarios limitó Instagram debido a chistes prohibidos que inspiró.

No es la primera vez que la controversial bailarina y actriz Lyn May se viste de monja, de hecho, la artista mexicana de ascendencia china se puso el hábito para la película mexicana “Tivoli” de 1975 donde compartió créditos con Alfonso Arau, Pancho Córdova y Carmen Salinas, bajo la dirección de Alberto Isaac.

Lyn May, experta en generar polémica con simples fotografías

Por otra parte, hay que recordar que en diversas ocasiones Lyn May se ha colocado en el ojo del huracán por publicar ediciones de sí misma como la virgen e incluso como ‘Eva’ , la primera mujer según la religión católica.