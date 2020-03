Lyn May quería parecerse a María Félix, revela

La actriz detalló cómo comenzó su problema con las cirugías

En diversas ocasiones Lyn May ha hablado sobre los problemas que le han causado las cirugías a su rostro pero, hasta ahora, no había revelado que la impulso a una primera cirugía estética.

Gustavo Adolfo Infante entrevistó a la actriz para hablar sobre sus inicios como vedette. Durante la conversación, Lyn May confesó que su primera operación se la realizó confiada en quien le ofreció se parecería a María Félix.

De acuerdo con la vedette, desde muy pequeña trabajó en Acapulco y en esos momentos se le acercó una persona que la engañó. No solo prometiéndole que se parecería a "La Doña" sino que también le inyectó en la cara algo muy diferente al colágeno.

“’Te vas a parecer a María Félix’, me dijo y me inyectó según ella colágeno. Ahora yo ya conozco el colágeno y lo que me puso era aceite” Lyn May

Lyn May detalló que era muy joven por lo que no necesitaba ninguna cirugía, sin embargo, también era ingenua y no sabía en ese momento de esos tratamientos quirúrgicos.

De acuerdo con la vedette después del tratamiento no se sintió más bonita porque de inmediato se le inflamó y posteriormente vinieron más problemas.

“No creo que haya quedado más bonita, nada más me inflamó, se me veían más grandes los pómulos, pero con los meses se te van haciendo bolitas y se van cayendo, ahí hay problemas” Lyn May

La actriz detalló que desde ese momento ha tenido graves problemas en su rostro que la obligan a someterse a una operación. Aunque detalló que aun sufre las consecuencias de su primera cirugía, encontró a un gran doctor que la está tratando.

“Me sacan una bolita, es bolita o cicatriz, pero el doctor Hachar ahora me ha ayudado porque tiene un aparato que te quita la bolita y no te deja cicatriz" Lyn May

Lyn May detalló que ha sufrido este problema por aproximadamente 35 años, sin embargo, puntualizó que actualmente se encuentra muy bien, “me veo mucho mejor, esto guapa, estoy bien, tengo salud”.