En una transmisión con el programa ‘Sale el Sol’, Luz María Zetina confirmó que sus hijas dieron positivo a Covid-19 mientras vacacionaban.

El 21 de octubre Luz María Zetina confirmó que había dado positivo a Covid-19, en ese momento la conductora destacó que su familia se encontraba bien ya que ella se había aislado en su propia casa.

Sin embargo, durante una transmisión en vivo para el programa ‘Sale el Sol’ la conductora destacó que sus hijas se contagiaron de coronavirus mientras se encontraban vacacionando.

De acuerdo con la famosa Luciana, Fátima e Isabella no han presentado grandes síntomas por lo que sólo se han tenido que resguardar y seguir ciertas medidas para evitar más contagios.

¿Cuáles el estado de salud de las hijas de Luz María Zetina?

En su video Luz María Zetina destacó que luego de que ella pudo superar el Covid-19, ahora les tocó el turno a sus hijas.

“En plena vacación el Covid les tocó a mis hijas" Luz María Zetina

La conductora destacó en su entrevista que afortunadamente no han presentado grandes síntomas, pero detalló que ella se ausentará de ‘Sale el Sol’, ya que hasta que no salgan negativo no pueden regresar.

"Te lo prometo, gracias a Dios (están) bien, pero obviamente la cosa es esperarnos tantito, que salga la prueba que no tienen nada para poder volar de vuelta, pero sí, eso fue lo que pasó” Luz María Zetina

Luz María Zetina aprovechó su transmisión en vivo para destacar que a las personas jóvenes también les pude dar el Covid-19.

“Se sienten bien, tuvieron síntomas muy moderados, pero sí, recordemos también que los chavos… todo mundo somos vulnerables, los niños son súper fuertes, gracias a Dios no les da tan fuerte como si tienes algún rollo de salud” Luz María Zetina

Luz María Zetina finalizó su video detallando que espera que pronto pueda reincorporarse al programa ‘Sale el Sol’.

Hace unos días la conductora presumió en su cuenta de Instagram que su pareja Emilio Guzmán Ruiz le entregó un anillo de compromiso y planea llegar al altar en este año.