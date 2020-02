En entrevista con ‘Chisme no like’ el cantante habló sobre la supuesta relación de la conductora con el ex futbolista Juan Carlos Gabriel de Anda.

Tras la confirmación de la relación amorosa que mantuvo con Belinda , la vida sentimental de Lupillo Rivera se encuentra en el ojo del huracán. A pesar de que en diversas ocasiones ha negado tener una pareja, los cuestionamientos sobre su estado civil no han parado.

En entrevista para ‘Chisme no like’ el cantante habló sobre la supuesta relación amorosa que tiene con Mónica Noguera, además aclaró las fotos que se difundieron en las redes sociales en donde aparece besando a una mujer en un restaurante de McAllen, Texas.

Primero Javier Ceriani, puso en aprietos al ‘Toro del corrido’ al mostrarle un video de Belinda en el que muestra su camerino del musical ‘ Hoy no me puedo levantar ’, pese a las insinuaciones del conductor señaló que la cantante es una gran mujer.

Cuando Ceriani le cuestionó si ella es una de las razones por la que no regresará a ‘ La Voz 2020 ’, Lupillo señaló que es no es verdad y que a pesar de que ya no mantienen comunicación, no hay ningún problema entre ellos.

Durante la entrevista para 'Chisme no like', Lupillo Rivera también fue cuestionado sobre su relación con Mónica Noguera a quien le mando un ramo de flores. Ante esto, el cantante salió a desmentir cualquier tipo de romance y aseguró que son grandes amigos.

“Mónica y yo tenemos una relación de hace muchos años, de amistad, nos llevamos muy bien. Es de las pocas reporteras que se han portado a la altura conmigo” Lupillo Rivera

Ademas detalló que sus intenciones de mandarle el ramo, no fue para conquistarla. También puntualizó que no existe una traición luego de que se publicaran unas imágenes de ella y el ex futbolista Juan Carlos Gabriel de Anda, porque nunca ha tenido otras intensiones.

De acuerdo con Lupillo Rivera nunca le ha dado un beso a la conductora ‘De Primera Mano’ y que si el detalle de las flores fue tan grande es porque considera que una mujer como ella así debe de ser tratada.

"Nunca le he dado un beso a Mónica, nunca le he faltado al respeto. Le regalé las flores porque es una mujer bella y mujer así merece un ramo bello, no un ramo normal" Lupillo Rivera

Con respecto a las fotografías y videos difundidos en las redes sociales donde aparece besando a otra mujer. El intérprete primero lo negó y después señaló que la mujer le había pedido si le podía cantar las mañanitas y él le dio un beso.