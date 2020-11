Luisito Comunica toma con humor la pandemia por coronavirus

El influencer revela cuál será su aspecto una vez que informen que la pandemia por Covid-19 está a punto de terminar.

Al igual que millones de personas, Luisito Comunica quiere que termine la pandemia por coronavirus que actualmente se vive a nivel mundial; sin embargo, es consciente que aún no hay fecha para que esto suceda por lo que contrario a amargarse e incluso caer en depresión intenta tomarlo con humor.

El polémico influencer vuelve a compartir una de sus ocurrencias, vía Instagram, junto a su novia, la modelo Ary Tenorio, con ayuda de un filtro reveló cuál será su aspecto una vez que que informen que el Covid-19 está a punto de ser controlado.

“Año 2051. Ya casi se acaba la pandemia”, escribió junto a la foto donde aparece junto a su novia con el empaque más gastado, es decir, como dos adorables ancianos.

La burla no se hizo esperar: “Se ven bien rucos, los hijos cuántos fueron?”, preguntó Poncho De Nigris. Fans continuaron: “La Ary vieja y todo pero con sus uñas intactas”, “Bro, te pareces al Einstein”, “El abuelo Palomo y su Paloma”, “Qué tierna foto”, “Hasta que la muerte los separe”, “Luisito ya deja de publicar fotos con tu novia, no ves que te está quitando la fama”, “Cásense ya”, “¿Simi, eres tú?”, “Los amo”, “Ojalá duren mucho”, se lee entre los comentarios de a publicación que rápidamente superó los 370 mil Me Gusta.

Aparentemente a Luisito la pandemia no lo tiene preocupado y es que ha realizado constantes viajes que lo han puesto -aún más- en el ojo del huracán. Pese a que usa cubrebocas, el influencer se ha tomado fotos sin él por lo que ha sido acusado de no seguir las medidas de sanidad recomendadas a causa del Covid-19.

Fue severamente criticado cuando viajo a Estados Unidos y días después se trasladó a Africa, en aquel momento el país vecino se encontraba en alerta por el número de contagios, razón por la que fue tachado de irresponsable.