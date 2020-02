El youtuber habló sobre la polémica suscitada luego de que exhibiera a un hombre grabando a una mujer debajo de su falda.

Luisito Comunica es uno de los influencers más populares en México, sin embargo su video del 17 de febrero titulado 'Un día entero conmigo en realidad virtual' se convirtió en viral luego de que un usuario alertará sobre una situación que se observa en las imágenes.

A pesar de que el objetivo del video era mostrar un recorrido por el Centro Histórico de la CDMX con una cámara de 360 grados, el youtuber logró capturar a un acosador. Tras la polémica suscitada el youtuber habló y pidió a las mujeres levantar la voz ante cualquier acto de violencia.

En su recorrido por la CDMX se puede observar el momento en el que un hombre utiliza su celular para grabar debajo de la falda de una mujer, inmediatamente sus usuarios reaccionaron y criticaron el acto del sujeto exigiendo que sea castigado.

Tras su viralización, Luisito Comunica compartió otro video en el que calificó el acontecimiento como algo “horrible”.

“La verdad no me había dado cuenta antes de publicar el video, pero cuando me lo señalaron si dije ‘qué horror’. Y que feo ver las caras que hace el tipo” Luisito Comunica

En su material “Algo desagradable fue captado en mi video”, el youtuber hace un llamado a sus seguidores para realizar acciones pequeñas para evitar cualquier acto de violencia en contra de las mujeres . Además señaló que se trata de un problema real que viven las mujeres día a día.

“La realidad es que esto sólo es la punta del iceberg de un problema muy grave. La violencia contra la mujer es algo real, algo que está sucediendo y que le podría pasar a cualquiera, a mi mamá, a tu hermana, a quien sea” Luisito Comunica

Tras los comentarios que señalaban que las mujeres deben de cuidar su forma de vestirse, Luisito Comunica detalló que esta problemática no tiene que ver nada con las prendas que utiliza la mujer.

"Todos podemos vestirnos como queramos. El hecho de que existan este tipo de pervertidos no es culpa de como se vistan o del lugar donde se encontraban” Luisito Comunica

El youtuber le instó a las mujeres a alzar la voz en cualquier situación en la que se sientan acosadas, pidió no sentir miedo y poder gritar ante cualquier acto de violencia .

“No teman en gritar, de alzar la voz, porque seguramente alguien a su alrededor va a querer ayudarlas” Luisito Comunica

Para finalizar, Luisito Comunica puntualizó que el tema de la violencia de género no es un tema que sólo le concierne a las mujeres, sino que es un tema de todos.

“Creo que el tema de la violencia contra las mujeres, no es preocupación de las mujeres únicamente, es preocupación de todos. Todos podemos hacer algo, aunque sea lo más mínimo por evitar que cosas tan feas sigan sucediendo” Luisito Comunica

Además, el youtuber pidió a los hombres no chiflar a las mujeres cuando las vean con vestidos o con faldas, pues lejos de alagarlas señaló que las hace sentir incomodas.