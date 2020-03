Tunden a Luisito Comunica al tratar de bailar 'Safaera' vestido de tiburón

El youtuber se convirtió en tendencia en Twitter luego de compartir un video bailando en Tik Tok.

Luisito Comunica se convirtió en tendencia en Twitter luego de que compartiera en su cuenta de TikTok un video en el que aparece bailando en 'Safaera'.

Vestido de tiburón el youtuber aparece bailando. Sin embargo las críticas no se hicieron esperar pues algunos de sus seguidores señalaron que sus contenidos ya no son “novedosos” y que ha caído en la repetición de las mismas bromas.

A pesar de que el viernes 20 de marzo es el cumpleaños del youtuber, a través de Twitter ha recibido un sinfín de ataques por los últimos videos que ha compartido.

De acuerdo con algunos de las criticas, Luisito Comunica a “intentado hacerse el cool” sin embargo sus contenidos parecen forzados y aunque intenta ser gracioso no lo ha logrado.

“Últimamente me da mucha pena ajena Luisito Comunica. Tenía un contenido muuuuuuy cabron y terminó siendo un intento muy pinche del “tío cool” que no está ni cerca de dar risa”. “Neta que nunca le he visto la gracia a Luisito Comunica”, Luisito Comunica es el wey que en la secundaria quería caerle bien a todos haciendo chistes pendejos pero al que todos les cae mal”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

La neta luisito comunica es un humor falso, mamonson disfrazado de cool y chavoruqueando cómo siempre....algo así como facundo en pleno 2020@LuisitoComunica pic.twitter.com/abQLJC5u71 — Ricardo (@rocomolina89) March 20, 2020

Yo, viendo como Luisito Comunica es tendencia no por su contenido, más bien porque ya nadie soporta lo "chistosito" que se piensa el señor. pic.twitter.com/ddVsKtHwnv — Simba (@Leonnisimo) March 20, 2020

Por otro lado, están las personas que lo defienden, detallando que todas las criticas provienen de gente que no tiene idea del internet, ya que el youtuber se ha mantenido en las listas de popularidad.

"Ustedes que van a saber de comedia", “Es el único youtuber que sigue creando contenido de humor sano y no recurre a las vulgaridades”, “Él igual sigue subiendo como la espuma y haciéndose más rico con los ridículos que exhibe”, son algunos de los comentarios a su favor.

De verdad que nada les está, alguien con un humor mayoritariamente SANO y realmente agradable cuyo principal objetivo es INFORMAR y no matarte de risa, les “tiene hartos” 🤦🏻‍♂️ (Luisito Comunica)



Neta si no les gusta, NO LO VEAN Y LISTO MAN, TAN FÁCIL COMO ESO, SUBNORMALES. pic.twitter.com/MRZU92CBWy — guzzanou (@huevoconjamonn) March 20, 2020

Saca tu odio por Luisito Comunica, crack, él igual sigue subiendo como la espuma y haciéndose más rico con los ridículos que exhibe. pic.twitter.com/CPHLrPL0sg — Bad Bunny 🐰 (@SanBadBunny) March 20, 2020

Luisito Comunica es uno de los youtubers mexicanos con más seguidores, en Youtube ha alcanzado los 30 millones de suscriptores, mientras que en Instagram goza de 18 millones de seguidores y en Tik Tok supera los 4 millones.