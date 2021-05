Stephanie Salas reaccionó a la manera en que se retrata la relación de Michelle Salas y su papá.

El 2 de mayo se estrenó el cuarto capítulo de ‘Luis Miguel, la serie’. En donde se ahonda entre la relación entre el cantante y su hija Michelle Salas.

Luego del episodio Stephanie Salas compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

La actriz reaccionó y mostró su molestia por la manera en la que se está retratando la historia.

Stephanie Salas: "Cuéntame uno de Pinocho"

En el cuarto capítulo de ‘Luis Miguel, la serie’ se mostró la etapa como padre del cantante. En ese momento se observa que se preocupa por Michelle Salas.

De acuerdo con lo mostrado por la producción, el artista detuvo la grabación del videoclip ‘Ayer’ para poder cuidar a su hija.

En el capitulo se retrata que Luis Miguel le lee el libro ‘ Pinocho ’ a Michelle Salas. Stephanie Salas utilizó está referencia para mostrar su molestia.

Sin referirse a ‘Luis Miguel, la serie’, la actriz envió un contundente mensaje en su cuenta de Instagram.

"Mejor cuéntame uno de Pinocho" Stephanie Salas

Su mensaje lo acompaño con un par de fotografías, en una de ellas muestra sus hombros desnudos.

No fue la única publicación que compartió Stephanie Salas con relación a ‘Luis Miguel, la serie’, pues en sus Instagram Stories mostró el mensaje de otro usuario.

En su mensaje el maquillista Juan Peralta cuestionó sobre cuando se va a retratar las historias de las madres solteras que sacan adelante a sus hijos.

“Oigan, hoy por fin pude ver la segunda temporada de Luismi. Y todo súper padre, actuaciones, caracterización, vestuario, etc., pero me quedé pensando y ¿para cuándo la serie de Stephanie Salas y todas esas mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras?” @juanperaltamakeup

El usuario destacó que sólo se muestra la versión de Luis Miguel que abandonó a Michelle Salas por 11 años y después regresó.

“Que no se puede ir 11 años y después regresar. La historia de Michelle y cómo fue ver a su papá de lejos. Again, que padre que Luis Mi contó su versión, que padre que retomó la relación con su hija, pero siento que las historias de esas mujeres no las vemos tanto en pantalla y contadas con justicia, sin hacerlas víctimas o las ‘abnegadas’” @juanperaltamakeup

Luismi y sus mentiras de buen padre pic.twitter.com/ByLrD9BgMu — María Ramírez (@MaraRam26289490) — María Ramírez (@MaraRam26289490) May 3, 2021