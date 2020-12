Luis Miguel venderá ropa y joyería

El cantante habría hecho múltiples registros en Argentina para lanzar su marca de ropa, una línea de joyería e incluso crear su sello discográfico.

Puede que Luis Miguel no tenga música nueva; sin embargo, no está sentado y de brazos cruzados, el artista sigue sumando negocios. Mientras que en México tiene registrada su marca de vino, obtiene ganancias por su serie y tiene pactados algunos conciertos, en Argentina -y sin miedo al éxito- está por lanzar su marca de ropa y su línea de joyería.

De acuerdo con TVyNovelas, el cantante registró ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina servicios de entretenimiento, producción y musicales así como series de televisión. Se sabe que Luis Miguel venderá joyas, relojes, pasadores de corbata, perfumes, maletas de viaje, sombreros y hasta cosméticos.

El registro fue hecho el 26 de abril de 2020, poco antes de que iniciara la pandemia por coronavirus, éste tiene vigencia hasta 2030, por lo que no hay fecha específica del lanzamiento de sus productos por lo que podría ocurrir en cualquier momento o no.

Se rumora que Luis Miguel está pensando en lanzar su propio sello discográfico. Para no errar en sus planes, al cantante lo estarían guiando importantes empresarios. Incluso estaría asesorado legalmente por Gerardo Islas, exesposo de Sherlyn.

Por otra parte, en México, LuisMi está por lanzar la segunda parte de su serie, la cual no lo tendría muy contento ya que hay tres capítulos que desea no salgan a la luz, aunque no esta claro el motivo se rumora que Netflix no piensa eliminarlos ya que la producción de los mismos salió bastante cara, además de que la nueva entrega constará de 8 episodios y no piensan dejarla en cinco.

Luis Miguel: La Serie segunda parte volverá a transmitirse en Netflix. Diego Boneta, Camila Sodi, Juanpa Zurita, César Bordón, Pilar Santacruz y Martín Bello seguirán siendo parte del elenco así como se integran nuevos personajes.