Ludwika Paleta compartió una foto en la que aparece junto a su hermana, lo que causó confusión entre sus fans por el gran parecido.

Gran sorpresa y confusión se llevaron los seguidores de Ludwika Paleta, luego de que la actriz publicara una foto en redes sociales, en la que posa a lado de su hermana Dominika, y es que, son muy parecidas.

En su cuenta oficial de Instagram, sin duda Ludwika Paleta llamó la atención de más de uno, pues en la instantánea que compartió aparecen tanto ella como Dominika muy sonrientes, por lo que sus fans aseguraron que son como "gemelas" .

Además, en la publicación, la protagonista de ‘Madre solo hay dos’ y ‘Rumbos Paralelos’, aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje a su hermana.

“La vida, (bueno...y mis papás) me regaló una hermana. Y juntas, somos invencibles. Te amo, manu”. Ludwika Paleta

En cuestión de horas las reacciones por parte de sus más de dos millones de seguidores en la red social mencionada no se hicieron esperar, tanto por el parecido entre Ludwika Paleta y Dominika, como porque algunos desconocían que la actriz de origen polaco tenía una hermana. Además, la foto suma más de 124 mil “me gusta” .

“En un momento de mi vida creía que solo era una”, “Hasta hoy me di cuenta que eran hermanas”, “Las he visto mil veces y hasta ahora sé que son hermanas”, “Pensé que ambas eran una sola”, “Y luego yo no sé quién es quién”, “Hermosas”, “Excelentes actrices”, fueron algunos de los comentarios.

Ludwika Paleta aclara que tiene una hermana

Tras los miles de mensajes que Ludwika Paleta recibió por el parecido a su hermana, Dominika, acudió a las historias de su perfil en Instagram para aclarar de forma cómica que no son la misma persona.

“Sí, sí… ya sé que muchos de ustedes siguen pensando que somos la misma persona… pero no. Somos dos. #DosPaletas”. Ludwika Paleta

Sin embargo, Dominika replicó la historia de Ludwika Paleta y también reiteró que no son gemelas , pero indicó a sus seguidores que ambas se dedican a la actuación y aseguró que habrá sorpresas pronto, lo que genera sospechas sobre una colaboración entre ellas.