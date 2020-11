Tras enterarse de la crisis económica por la que atraviesa el comediante, la actriz le ofreció su ayuda.

En diversas ocasiones Ricardo Hill ha revelado que sufre una crisis económica que se ha agravado con la contingencia por el Covid-19. Tras ser diagnosticado con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), ha perdido varios proyectos laborales.

El comediante incluso reveló que no tenía dinero ni para pagar la renta por lo que se había visto obligado a vender algunas cosas. Sin embargo, Lucila Mariscal le ofreció su ayuda al famoso por su imitación de Joaquín López-Dóriga “El Teacher”.

En entrevista para ‘Sale el Sol’ la actriz detalló que esta dispuesta a abrirle las puertas de su casa, en caso de ser necesario.

“Ya va a mejorar tu situación papucho y si no la puedes mejorar, vente a vivir conmigo, yo encantada de tenerte aquí de huésped" Lucila Mariscal

Lucila Mariscal puntualizó en el video que ella conoce la difícil situación económica por la que atraviesa Ricardo Hill.

“Si, pero luego ya ves a la familia como es, por eso yo te digo que, con toda confianza, donde come uno comen dos, pero es enserio, que no se angustie, ni se preocupe, ni nada, si se ve muy ahorcado, aquí tiene su casa, su humilde casa" Lucila Mariscal

La famosa destacó que no entiende como hay personas que al ver que otros no la están pasando bien no se acerquen a ofrecer su ayuda.

“No sé por qué hay personas, que se van desensibilizando día con día, cada vez más y que le va valiendo gorro, que esté alguien muriéndose, que esté sufriendo, que no tenga para comer, para vivir o para pagar la renta” Lucila Mariscal

La actriz señaló que ella también ha vivido situaciones difíciles, pero sabe que con el tiempo se pueden superar las cosas.