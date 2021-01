Lucía Méndez revela algunos detalles sobre el romance que mantuvo con Luis Miguel

Tras una carrera muy exitosa dentro del cine, televisión y música, Lucía Méndez ha compartido momentos con diferentes artistas como María Félix, Juan Gabriel y Dolores del Río, sin embargo, la actriz también ha estado a la vista del ojo público por sus relaciones amorosas , como la que sostuvo con Luis Miguel.

En una entrevista para el programa de YouTube, ‘La entrevista con Yordi Rosado’, Lucía Méndez recordó algunos de los momentos que vivió con el cantante, Luis Miguel. De acuerdo con la actriz su cercanía con ‘El Sol’ comenzó cuando ambos se encontraban en Miami, Florida, Estados Unidos .

“Me buscó y esto sucedió. Yo estaba en mi cuarto me tocó la puerta, me dijo que estaba muy triste, porque no sabía nada de su mamá”. Lucía Méndez

Lucía Méndez explicó que su estancia en Miami se debió a un festival en el que ella cantó con Raúl Velasco y detalló que Luis Miguel fue a buscarla en la madrugada, pero ahí no pasó nada, pues veía al intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ y ‘La incondicional’ como “un chavito” .

Según Lucía Méndez, tiempo después Luis Miguel empezó a pretenderla hasta que llegó un momento en que ‘El Sol’ era tan “atento y amable” que la actriz “cayó” con él.

“Anduvimos como tres cuatro meses y yo me sentía rara, porque yo le llevaba aparentemente diez años y no era así, él tenía 17 y me engañó. Él me dijo que tenía 20, yo le llevaba 13 años”. Lucía Méndez

Lucía Méndez reconoce la madurez de Luis Miguel

A pesar de que la relación duró unos meses, Lucía Méndez indicó que se llevaba muy bien con Luis Miguel y reconoció que ‘El Sol’ era muy inteligente y maduro a sus 17 años, por lo que logró congeniar con él.

Al ser cuestionada por Yordi Rosado sobre cómo besaba Luis Miguel, la famosa actriz respondió que lo hacía muy bien y era “muy lindo” .

“Son los besos que puedo dejar guardados. (…) Yo no me enamoré tanto de él, porque siempre consideré que no era correcto”. Lucía Méndez

Lucía Méndez revela que ella terminó la relación con Luis Miguel

La actriz y cantante Lucía Méndez comentó en dicha entrevista que siempre tuvo el juicio de saber que no estaba bien tener una relación amorosa con Luis Miguel, tal es el motivo por el que aceptó no andar con ‘El Sol’, y después conoció a Pedro Torres , quien se convertiría en su esposo a finales de la década de los 80.

“Conocí a Pedro y dejé a Micky. Y del más guapo, pasé a una persona que era feo, pero cuando yo vi que era más o menos de mi generación, que era su talento, su manera de ser, su madurez, su simpatía, pues lógicamente dejé a Luis Miguel”. Lucía Méndez