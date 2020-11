Lucía Méndez da negativo en primera prueba de Covid-19

La próxima semana Lucía Méndez se realizará una segunda prueba

Lucía Méndez finalmente volverá a dormir tranquila y es que ya le entregaron los resultados de su prueba de coronavirus, mismos que publicó a través de su cuenta de Instagram donde la siguen miles de personas.

El resultado es NEGATIVO; sin embargo, como indica el protocolo, la veterana actriz se someterá a una segunda prueba, misma que tendrá lugar el próximo 9 de noviembre.

“Les dejamos los resultados médicos de parte de Lucía Méndez sobre la prueba que se realizó el pasado miércoles para diagnosticar o descartar el virus del Covid-19. Afortunadamente salió negativo, de cualquier formar manera, siguiendo el protocolo de los diferentes días e incubación del virus, nuevamente se volverá hacer otra prueba el siguiente lunes”, se informa en el comunicado publicado en la red social.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Gracias a Dios estás sana”, “Qué bueno. Eres un gran ser de luz. Bendiciones”, “Sigue cuidándote mi hermosa paisana”, “Gran noticia”, “Felicidades, ahora sé que te llamas Lucía Leticia”, “Que bueno que salió negativo, es horrible, lo viví en carne propia”, “Primero Dios saldrás negativo el próximo lunes. Bendiciones. Siempre estás en mis oraciones”, le expresan.

Como te informamos, la también cantante decidió realizarse la prueba tras presentar ligeros síntomas que la hicieron sospechar de la posible existencia del peligroso virus dentro de su organismo. Más tarde, mediante un comunicado, aseguró que tal vez se sintió mal por la impresión que le dejó la muerte de su amiga, la productora Magda Rodríguez.

“Me duele un poco la cabeza, no sé, me siento rara, entonces me van a sacar la prueba del Covid-19, también tuve la impresión de la muerte de Magda, me estresó mucho y puede ser que también tenga que ver con eso, pero para estar segura y no lastimarme a mí ni a los demás me harán la prueba”, dijo en aquel momento.