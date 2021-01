Lucía Méndez durante entrevista con Yordi Rosado dio a conocer que pasó por un duro momento cuando desarrolló una adicción

En entrevista con Yordi Rosado, para su programa de YouTube, la actriz Lucía Méndez dio a conocer que pasó por un duro momento cuando desarrolló una adicción a la marihuana.

Cabe señalar que Méndez en los últimos años se convirtió en una persona mucho más abierta con respecto a temas íntimos durante su carrera.

La bella actriz quien actualmente tiene 65 años de edad, compartió que en su momento la pasó muy mal, al grado de que tuvo que refugiarse en la marihuana a los 20 años, reveló que lo hacía para olvidar sus problemas.

Esto la llevó posteriormente a someterse a terapia con tal de logra abandonar esta delicada situación. Lucía Méndez destacó que el motivo por el que se refugió en esta sustancia ilícita fue porque su padre falleció a causa de cirrosis

“Perder a mi padre fue un momento muy difícil para mi vida, me deprimí muchísimo. No me dio por el alcohol, pero sí me dio por la marihuana” Lucía Méndez

Su partida fue tan dolorosa e intempestiva que la entonces joven no supo cómo lidiar con sus emociones y tampoco tuvo la habilidad de trabajarlo. Lucía Méndez dio a conocer que solo fumaba una vez al mes, por la nostalgia y por la gran carga de trabajo.

¿Cómo fue que Lucía Méndez logró superar su adicción a la marihuana?

Lucía Méndez contó que durante cinco años se refugió en la marihuana para poder sobrellevar sus problemas, fue entonces cuando se dio cuenta que debía tomar cartas en el asunto para poder llevar una mejor vida, en cuanto a la dependencia o las decisiones que estaba tomando en ese momento.

“Duré como 5 años evadiendo y fumando, y luego entré a terapia, entonces ya no podría seguir dañándome, no podía seguir ida” Lucía Méndez

Entre las principales secuelas que en su momento le dejó la marihuana estuvo la deshidratación, se convirtió en una persona asilada y sin amigos, le afectó mucho su memoria, además de que le provocó celulitis, ansiedad, pánico y confusión.

Por otra parte, dejó claro que nunca consumió cocaína, incluso cuando hace unos años surgió en su contra una campaña en la que aseguraron que se tuvo que someter a una reconstrucción después de consumir sustancia dañina.