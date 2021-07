VIDEO: Lorenzo Méndez revela por qué tronó con ‘Chiquis’ Rivera

El drama entre Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera apenas comienza; mientras que ella se dice tranquila tras su decisión de haberse separado de su aún esposo, él se refugia en Dios a quien le pide el milagro de una reconciliación.

El ex vocalista de La Original Banda Limón está siendo claro con sus mensajes publicados en redes sociales, aún ama a la hija de Jenni Rivera, razón por la que muchos se preguntan: ¿ Qué motivó a la cantante a terminar su matrimonio?

Rumores no tardaron en surgir, se cree que Lorenzo fue infiel, pero ¿es verdad? Él mismo lo aclaró en una reciente entrevista que le realizó equipo de Suelta la Sopa. “Nos estamos dando ese espacio de separación, se le respeta”, dijo al ser interceptado a la salida de una tienda de autoservicio en El Paso, Texas.

Asimismo desmintió que Chiquis ya levantó la demanda de divorcio: “No, no, no. No sé nada”, aseguró así como desmintió que su ruptura fuera por culpa de un tercero.

“No, para nada. No hubo infidelidad, las pelas son más internas, mentamelmete mías, tengo que sanar unas cosas, personales, yo creo que en el fruto voy hablar de eso, pero siempre ha estado a mi lado , siempre me ha apoyado en todo” Lorenzo Méndez. Cantante

Tras revelar el motivo y asegurar que aún ama a Rivera, no quiso asegurar si luchará por ella: “ya veremos”, concluyó.