Lorenzo Méndez renunció al alcohol por amor a Chiquis Rivera

Lorenzo Méndez admite que hizo sufrir a Chiquis Rivera, aún cuando no tomó alcohol durante su matrimonio.

Desde que se casaron, Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera son centro de atención. Como sucede entre parejas famosas, las altas y bajas de la relación se han hecho públicas al punto que hoy muchos dan por hecho que los volverán a estar juntos a casi tres meses de su separación.

Como te informamos, recientemente captaron juntos a Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez en un restaurante por El Paso Texas. Rápidamente se rumoró que se habían dado una nueva oportunidad, lo que de inmediato rechazó el excantante de La Original Banda El Limón. Aclarando que solo son amigos aunque no niega que exista una pequeña posibilidad.

En declaraciones para el programa Suelta la Sopa, el cantante de banda se dijo contento por su regreso a la escena musical, suceso que llama “su reinvención” ya que gracias a esto salió de la crisis emocional en la que se encontraba y que le provocó una depresión que fue un factor importante en la ruptura de su matrimonio.

Lorenzo Méndez admite que hizo sufrir a Chiquis Rivera

Lorenzo Méndez admite que sus cambios de humor afectaron su relación con Chiquis Rivera. “Todo iba bien pero hubo muchos cambios en mí que se canalizaron en buenos y malos. Ella resistió, estuvo para mi”, dijo a la par que agradeció que hoy vuelvan a ser amigos.

Asegurando que ambos fallaron en su matrimonio, negó haberla violentado: “Nunca en mi vida le he pegado a una mujer, ni en mi pasado, ni en mi presente y espero que tampoco en mi futuro”. Así como tampoco lo ha hecho estando alcoholizado.

Confirmó haber ingresado a un centro de rehabilitación para controlar sus adicciones al alcohol y a sustancias; no obstante, por amor se alejó de las bebidas alcohólicas durante su matrimonio, por lo que su ansiedad fue una de las causantes del fracaso de éste.

“No fue que caía. Fue por temor. Yo me preguntaba: ¿Vas a estar de gira Lorenzo, cómo te vas a sentir?, mientras que ella como amiga me preguntaba si estaba listo”, dijo y agradeció la paciencia y el amor que la hija de Jenni Rivera le demostró en todo momento. “Por eso sé que me ama y la amo”, finalizó.