Lorenzo Méndez habla de su encuentro con Chiquis Rivera

El cantante Lorenzo Méndez aclara si hubo reconciliación y si Chiquis Rivera está embarazada.

Chiquis Rivera ya lo negó y Lorenzo Méndez también: la hija de Jenni Rivera no está embarazada. Ahora el público se pregunta: ¿Están juntos o no? ¿Se reconciliaron? ¿Cancelaron su divorcio? Poco a poco las incógnitas se resuelven.

Verás, a días de que el exvocalista de La Original Banda El Limón fuera captado junto a Chiquis Rivera con quien se reunió en El Paso Texas, donde comieron en un restaurante y más tarde convivieron en casa, Lorenzo se sinceró con el programa El Gordo y La Flaca donde reveló qué fue lo que en verdad pasó.

Con una sonrisa en el rostro, Lorenzo Méndez asegura que fue una sorpresa la llegada de su aún esposa, quien no le rogó por una nueva oportunidad como se está especulando y tampoco condujo hasta encontrarlo. “Había una platica pendiente, fue algo muy bonito”, declaró.

Sin confirmar pero tampoco negar que se hayan reconciliado, indicó sentirse bien pero hasta el momento no revelará sus planes porque no desea confundir al público. “Prefiero no meterme en detalles... Si pasa o no pasa, la gente va a especular que estamos jugando con ellos y no quiero”, indicó aun cuando es evidente que decidieron reconstruir su relación.

Asimismo negó que Chiquis Rivera esté embarazada; sin embargo, está seguro que el día que se convierta en madre, será la mejor y es que admira cómo trata y cuida a sus hermanos.

Por otra parte, en cuanto a si es verdad que están utilizando su relación como estrategia publicitaria para impulsar el regreso de Lorenzo a la escena musical, el cantante lo rechaza y asegura que Rivera no sabía que estaba a punto de estrenar sencillo por lo que es imposible que estén aprovechando la atención para fines comerciales.

Finalmente, respecto a los rumores que aseguran que Johnny, hermano de Chiquis Rivera, no ve con buenos ojos a Lorenzo Méndez, por lo que esa tensión fue uno de los factores que influyó en la decisión de separarse, el cantante asegura que es mentira ya que depende todo de los protagonistas (la pareja) y no de terceros.