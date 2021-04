"10 corazones, un solo Lorenzo", cita el promocional del supuesto reality show que ayudará a Lorenzo Méndez a encontrar el amor.

Es mejor que Chiquis Rivera no lea esta nota ya que podría sufrir un golpe al corazón… Verás, esta semana comenzó a circular en Internet una imagen de Lorenzo Méndez anunciando un nuevo reality show, programa que promete ayudarlo a encontrar el amor…

Recordemos que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez aún no están divorciados legalmente aún cuando ambos ya firmaron la solicitud, y aunque un papel no le impide a ninguno tener pareja, el obstáculo sería otro y es que aparentemente siguen teniendo citas por lo que no se descarta una reconciliación.

Sin embargo, el futuro de la expareja no es claro, mucho menos ahora que una imagen llegó para marcar un nuevo rumbo, La periodista Nelssie Carrillo compartió en su cuenta de Instagram el supuesto promocional del reality show del excantante de La Original Banda El Limón cuyo eslogan es: “10 corazones solo un Lorenzo” .

Las reacciones no se hicieron esperar, mientras unos lo tacharon de ridículo y una que otra fan se anotó para salir con él, no faltó quien echará a perder la broma. Sí, un amigo de Lorenzo se inventó el cartel con motivo del April Fools’ Day. En conclusión, la expareja de Chiquis no anda buscando el amor, por lo menos no en televisión.

Lorenzo Méndez se rodea de la polémica

Por otra parte, en los últimos meses el cantante Lorenzo Méndez se ha rodeado de polémica. Primero porque el hermano de Chiquis Rivera lo acusó de haber golpeado a la cantante, razón por la que se habrían separado, informes que tanto la hija de Jenni Rivera como el intérprete de música regional mexicana salieron a desmentir.

Más tarde, el nombre de Lorenzo volvió a acapara titulares ya que fue acusado de inventar un intento de secuestro para no pagarle a sus músicos.