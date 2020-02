A Lorena Herrera no le gusta que otras artistas publiquen fotos con poca ropa

La actriz señala que no es correcto que las famosas compartan este tipo de contenido con tal de aumentar su número de seguidores

Lorena Herrera arremetió en contra de las artistas que a través de las redes sociales comparten fotografías con poca ropa. De acuerdo con la actriz actualmente existen algunas artistas que utilizan esta técnica para aumentar su número de seguidores.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’ la actriz criticó que algunas colegas suben imágenes a Instagram con poses muy vulgares con la intención de ganar seguidores, sin embargo estas acciones lo único que provoca es que sean vistas como “carne”.

“No me parece correcto que alguien que está en el medio se la pase subiendo fotos en tanga para ganar seguidores, no somos carne nada más” Lorena Herrera

La también cantante aseguró que el mostrar contenido erótico en las redes sociales no ayuda a la hora de formar una carrera, ya que las personas que siguen a este tipo de artistas sólo son “ lujuriosas ”, que estarían ahí para ver su cuerpo y no para apoyarla en su trabajo.

“Te das cuenta de que sí, puedes ganar seguidores pero también te estás ganando seguidores que lo único que quieren es ver precisamente eso, tus pompas, en posiciones vulgares, poquita ropa, pero al momento en que tú sacas una canción, un video, no tienes las visitas de los seguidores que supuestamente tienes” Lorena Herrera

Lorena Herrera reveló que ella prefiere compartir fotografías sensuales en sus redes sociales, pero detalló que tiene cuidado de no mostrar todo el tiempo su cuerpo, ya que considera que no es correcto.

“Claro que muestro, claro que he explotado de alguna manera el cuerpo, muestras pero hasta cierto punto, no hay que abusar de ello. Pero yo sí veo que muchas sí abusan, y dices ‘¿las redes qué, nada más es exponer la carne?’, yo sí paso” Lorena Herrera

La cantante de 53 años reveló para ‘Venga la Alegría’ que no comparte fotografías ni en bikini cuando visita la playa.

“No soy una mujer que explote mucho su cuerpo, si ves mis redes yo no ando subiendo fotos ni en bikini ni en traje de baño aunque ande de vacaciones, y voy mucho a la playa, pero no acostumbro. Sí subo fotos sensuales, con el escotito, con la faldita, pero no soy de mostrar todo el tiempo mi cuerpo, para nada, no considero que sea correcto, son tus redes, en las cuales compartes un poco de tu vida”, puntualizó.