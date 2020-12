El traje navideño de Lord Molécula no es de la marca Gucci, sino de una marca independiente de estilo kitsch.

Carlos Pozos, mejor conocido en redes sociales como ‘Lord Molécula’, se destacó durante la conferencia de prensa mañanera del lunes 21 de diciembre para entregar un regalo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a donde acudió con un llamativo traje navideño que se especuló sería de la exclusiva marca Gucci.

Ataviado con un blazer de color negro y estampado de dinosaurios, renos y un Santa Claus, el polémico columnista le agradeció a AMLO que le permitiera participar en las conferencias de prensa mañaneras, mientras le deseaba una “Feliz Navidad”.

En Twitter, los usuarios comenzaron a mofarse de Lord Molécula presuntamente porque el traje navideño sería de la marca Gucci y tendría un costo de 45 mil pesos en la plataforma de compra para bienes de lujo, Farfecth, por lo cual tildaron al comunicador de vendido y “chayotero” por presuntamente poder costear algo tan costoso.

Sin embargo, otros usuarios apuntaron a que el saco que vestía Carlos Pozos no era Gucci sino de fabricación de la marca indie You Look Ugly Today que se dedica al diseño de sweaters y trajes de estilo kitsch con temática navideña y de Halloween con costos que oscilan de los 665 pesos a los 907 pesos por pieza.

De hecho, el saco que usaba Lord Molécula en la conferencia mañanera del 21 de diciembre parece ser de una colección navideña del 2018 que incluye el traje y corbata, todo con el mismo estampado.

Lord Molécula ya había aparecido con traje navideño en 2019

No es la primera vez que el columnista Carlos Pozos de Líderes Mexicanos aparece en la conferencia de prensa de AMLO con un saco llamativo durante la temporada navideña, durante el 24 de diciembre de 2019, figuró con un blazer de color rojo con estampado de Santa Claus, pinos y risas de “ho, ho, ho”.

Lord Molécula, quien tiende a aparecer con su tradicional moño, es considerado uno de los asistentes más participativos durante la mañanera, pese a que en redes sociales los usuarios tienden a mofarse de él por su comportamiento zalamero y poco crítico hacia el presidente.