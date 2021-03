Lolita Cortés se sinceró con el público y admitió que no ha sido nada fácil la situación económica que vive a causa de la pandemia.

Son varios los artistas que han revelado que viven fuertes crisis económicas debido a la pandemia de coronavirus que afectó muchos proyectos del mundo del entretenimiento a nivel mundial, y a esta lista de celebridades se sumó Lolita Cortés, quien habló de su mala situación.

Durante el nuevo programa de ‘Acércate a Rocío’, conducido por Rocío Sánchez Azuara, y en el marco del Día internacional de la Mujer , Lolita Cortés se abrió con el público para reflexionar sobre los esfuerzos de las mujeres, así que admitió lo que ha hecho y haría por sus hijos.

Al recordar a su madre, fallecida hace un año y los valores que le inculcó, la actriz y cantante también enfatizó sobre la educación que le ha dado a sus hijos, por lo que detalló lo difícil que puede llegar a ser el salir adelante ante la falta de trabajo en una situación económica adversa.

“A veces no tenemos para pagar la luz o el gas, nos bañamos como sea, comemos lo que sea, con un bolillo, porque además estamos en un país que contamos con muchos recursos de alguna manera para salir adelante”. Lolita Cortés

Lolita Cortés dispuesta a trabajar “en lo que sea”

Mientras explicaba su actual situación económica, Lolita Cortés reveló que llegó a pensar en obtener cualquier tipo de trabajo, dado que con las condiciones de la pandemia existen pocas oportunidades.

“Hubo momentos en los que dije: ‘Hay que trabajar en lo que sea', ahora con la pandemia”. Lolita Cortés

Es así que la famosa actriz fue cuestionada por Rocío Sánchez Azuara sobre si se encuentra sin trabajo, quien le reconoció su talento, a lo que Lolita Cortés respondió que ha estado dispuesta a trabajar en cualquier cosa incluso que no sea de su profesión, como limpiar baños .

“Estaban pidiendo para una panadería muy famosa, personas que limpiaran los baños y yo ahora con la pandemia le dije a mi hermana: ‘Yo soy buenísima limpiando’. Alguien me comentó que cómo me atrevería, dije: ‘Perdóname, necesito trabajar’”. Lolita Cortés

En ese sentido, la cantante mexicana indicó que tal esfuerzo lo haría porque “necesitan comer”, y es que lamento que haya personas que consideran que su carrera actoral sea un “hobby”.

Por último, Lolita Cortés mencionó que es bastante la gente que está involucrada en el mundo del entretenimiento, desde equipo de trabajo hasta artistas, por lo que aseguró que la falta de proyectos es un tipo de violencia , debido a que hay días en los que no tiene para comer.