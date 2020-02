VIDEO: Lizbeth Rodríguez critica a AMLO y le exige resultados

A través de sus historias de Instagram la youtuber le mandó un mensaje al presidente de México en donde le pide no dar pretextos y ofrecer resultados.

Debido al aumento de feminicidios , como el ocurrido con la pequeña Fátima hace unos días, diversas celebridades se han pronunciado en contra de los actos de violencia y han exigido a las autoridades que tomen medidas eficaces para resolver y prevenir este tipo de casos.

Lizbeth Rodríguez utilizó sus redes sociales para mandar un contundente mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en donde le exige que presente resultados.

En sus Instagram Stories la influencer compartió una carta dirigida al mandatario en la que crítica sus acciones y le señala que es momento de presentar soluciones y no quedarse en las acciones realizadas en los sexenios anteriores.

“¿Podrías ponerte a resolver los problemas del país como lo prometiste en lugar de sólo lavantarte temprano a decir que nada es tu culpa?" Lizbeth Rodríguez

Lizbeth Rodríguez admitió que ella fue una de las que confió en AMLO para poder cambiar al país, en gran medida por los pocos resultados que habían presentado los mandatarios de otros partidos políticos. Sin embargo destacó que hasta el momento no ha podido demostrar con hechos que esta capacitado para sacar a México adelante.

“YA SABEMOS que los gobiernos anteriores eran una BASURA. Créenos… a nadie le queda duda de la ineptitud del PRI y el PAN… Por algo eres presidente” Lizbeth Rodríguez

La ex youtuber de Badabun además le criticó que no se encuentra en campaña, que no es necesario que siga con sus promesas, ya que lo que esperan las personas que votaron por él son resultados.

“ERES presidente. No estas en campaña… Tus votantes (y no votantes) lo único que queremos es un México mejor” Lizbeth Rodríguez

Lizbeth Rodríguez en su mensaje también señaló que AMLO tuvo tiempo para poder analizar la situación en la que estaba el país, y de esta manera poder crear estrategias realmente eficientes que sean capaces de resolver los problemas reales.

“Tuviste 12 AÑOS para analizar que tan mal estaba el país y crear estrategias eficaces e inteligentes… 12 AÑOS… para que salgas con ‘Abrazos y no balazos’, ‘Fuchi caca’ y ‘Es culpa del neoliberalismo’ Lizbeth Rodríguez

Por último la influencer terminó su mensaje señalando que es momento de despertar y ofrecer soluciones.

“No queremos pretextos, ni saber de quién es la culpa. Queremos RESULTADOS. Despierta por favor” Lizbeth Rodríguez