Livia Brito dejó atrás la polémica por agredir un fotógrafo y reveló que ya se encuentra lista para regresar a las telenovelas.

En julio del año pasado el fotógrafo Ernesto Zepeda acusó a Livia Brito a su novio de haberlo agredido. Tras la denuncia la famosa se vio envuelta en una serie de polémicas e incluso reportaron que perdió varios proyectos televisivos.

Ahora la actriz se mostró muy entusiasmada por su regreso a las telenovelas. En entrevista para el programa Hoy la artista se dijo lista para poder volver a las televisión.

Livia Brito deja atrás el escándalo y vuelve a la televisión

En el video Livia Brito puntualizó que pronto va a regresar a los foros de la televisión. En su conversación la actriz no reveló el nombre del proyecto al que se integraría. Su participación se da meses después de que quedará descartada para protagonizar la telenovela ‘ ¿Qué le pasa a mi familia? ’.

“Ahorita vine de hecho a hacerme la prueba del Covid-19, precisamente porque voy a hacer prueba de cámara” Livia Brito

Livia Brito puntualizó que con energía positiva a podido dejar toda la polémica atrás y aseguró que no se enfoca en lo que piensan las personas.

“Soy una persona positiva que siempre está pensando en salir adelante y no me fijo en la vida o lo que hacen los demás, yo creo que eso hace que seamos exitosos, porque qué necesidad también yo de ver lo que hacen los demás, si no veo lo que hago yo” Livia Brito

Durante su entrevista con el programa Hoy, Livia Brito confesó que en este tiempo lejos de las telenovelas se ha mantenido en forma.

en este sentido puntualizó en el video que mantener una vida saludable se vuelve un hábito y por eso ella ha podido conservar su figura.