La exintegrante de Jeans reveló que Belinda la bloqueó luego de que comentara un meme en donde la comparaban con la modelo.

Litzy reveló que Belinda la tiene bloqueada de las redes sociales porque en una ocasión decidió burlarse de un meme en donde la comparaban con Carmen Campuzano.

La ex integrante de Jeans acudió al programa de YouTube Pinky Promises -que conduce Karla Díaz- donde confesó que fue sumamente atacada por que usuarios consideraban que se había burlado de la famosa.

Su confesión la realizó en una de las dinámicas del programa en donde fue cuestionada si alguna vez había recibido bullying en el medio del espectáculo.

Litzy detalló que en una ocasión un amigo subió una imagen en donde se comparaba a Belinda con Carmen Campuzano. A ella le pareció divertido comentar la foto sin imaginar que los fans de la actriz la iban atacar.

“Una sola vez cometí el gravísimo error, un amigo mío, muy querido, puso una foto de Carmen Campuzano comparándola con Belinda, traían el mismo outfit y se veían iguales y yo puse tres risas a mi amigo porque conoce mi humor y me pareció muy chistoso que comparara a estas dos mujeres y en la foto se veían idénticas y me reí, equis” Litzy

Señaló que recibió un sinfín de mensajes e incluso la amenazaban de muerte por que consideraban que se había burlado de la cantante.

“Al otro día, amenazas de muerte de los Belifans, de ‘tú, ¿quién eres? ‘Nadie te conoce’, ‘¿de dónde saliste’, ya saben, porque millennials, yo no los bloquee, ni les contesté, me reí, pero sí me impactó porque en mis redes, llenas de menciones de amenazas de muerte” Litzy

Litzy puntualizó que lo que más le sorprendió es que el problema escaló e incluso Belinda la bloqueó de las redes sociales.

“Bueno hasta Belinda me bloqueó, la señora, ósea hace como 200 años que pasó eso pero no la puedo ver en redes, que me gusta mucho cómo se viste por cierto, no lo puedo ver porque me tiene bloqueada. Y dijo, ‘ay mis belifans me defienden’, la neta yo no la ofendí ni me interesa ofender a nadie, ni soy de ese estilo. No soy atacadora de las artistas” Litzy

A pesar de que le pidió a Belinda que ya la desbloqueara de las redes sociales, siguió con su comentario y señaló que “¿para qué van al mismo cirujano?”.