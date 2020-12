Linet Puente revela abiertamente lo que piensa de que la critiquen por ser como es

Linet Puente se ha convertido en una de las conductoras más populares de TV Azteca, y sin razón ha recibido muchas críticas por la manera en la que se viste. Algunas críticas incluso consideran que su estilo no es acorde con el rol de mamá. ¡KHÉ!

En un video la presentadora revela abiertamente lo que piensa de la critiquen y explica que su cuerpo no ha sido el mismo desde el embarazo, como ocurre a muchas mujeres.

Linet Puente responde a haters

A través de un clip compartido por el programa Ventaneando, Linet Puente destaca que aunque ha causado gran polémica por su forma de vestir, ella se siente muy contenta ya que ha podido experimentar con diferentes estilos.

La conductora detalla que se ponga lo que se ponga siempre ha sido muy cuestionada por lo que ahora ya no le importa lo que le puedan decir.

“Siempre ha sido polémico lo que me pongo, sea largo, sea corto, sea pegado, sea aguado, sea de colores, sea conservador, sea aventado, la realidad es que me vale madres” Linet Puente

Linet Puente asegura que a ella lo que le importa es sentirse cómoda y bien con ella misma.

“Me vale porque honestamente yo me siento cómoda, yo me siento bien, me siento sexy” Linet Puente

En ese sentido destacó que hay días en los que le gusta vestirse sin llamar tanto la atención. Pese a las críticas por su forma de vestir la conductora destacó que también hay gente que le mandan comentarios positivos por su ropa.

“Hay veces que vengo con ganas de vestirme más planita, más normal, ¿y saben qué? También creo que es interesante que la gente se esté fijando en qué te vas a poner (…) Hay gente a la que le encanta, hay gente a la que no, no somos monedita de oro y la verdad es que no me importa” Linet Puente

La conductora de Ventaneando destacó que hay veces que si toma en cuenta los comentarios cuando son recurrentes y que tienen un sustento.

“Obviamente hay veces que si ya es un comentario muy recurrente sobre algún tipo de vestuario digo ‘bueno, a lo mejor sí hay algo que no estoy haciendo bien y trato de modificarlo de alguna manera, pero honestamente, hay que dar de qué hablar” Linet Puente

Durante su video Linet Puente también habló sobre las críticas por su peso tras su embarazo y aseguró que al igual que a muchas personas a ella le ha costado mucho trabajo regresar a su figura.

“Sí me molestó en algún momento que recién regresé del postparto, que obviamente pues una mujer como yo y como muchas otras… saben que no es fácil regresar de la maternidad y luego nosotros nos enfrentamos a la tele, súmate que la tele te aumenta unos 6 kilos” Linet Puente

La presentadora destacó que si hubo momentos en los que los comentarios la lastimaban.

“Esa parte fue complicada porque de por sí traes las hormonas a todo lo que da y lloras por cualquier cosa y sí me pesaba de pronto que la gente me criticara” Linet Puente

Antes de finalizar su video Linet Puente confesó que no le gusta tener tantas boobies, ya que como ella es pequeña siente que se ve desproporcionada.