El vocero del asilo 'Le Grand', Ernesto Cisneros, desmintió que la actriz y su abuela hayan sido secuestradas

Ernesto Cisneros, vocero del asilo Le Grand Senior Living aseguró en una entrevista para el matutino 'Sale el Sol' que "se acabó la pesadilla" tras la salida de la actriz Laura Zapata y rechazó que la haya tenido secuestrada.

Recordemos que Laura Zapata acusó en su cuenta de Twitter que tanto a ella y Eva Monje estaban secuestradas, luego de recoger a su abuela en el asilo; sin embargo el vocero no solo niega tal hecho, sino que la acusa de querer armar una novela y evadir los protocolos de seguridad del lugar.

En entrevista Cisneros aseguró que nunca tuvieron secuestrada a la actriz, por el contario ella solo lo inventó, pues confiesa que por reglamento del asilo está prohibido entrar con sillas de ruedas o camillas que vengan del exterior , por medidas contra el Covid-19 y por el bien de los adultos mayores y personal que labora.

“Ya no sabe qué inventar esta mujer, ahora resulta que ella es la víctima, no hombre que la vamos a querer secuestrar, híjole... no podía ingresar ninguna silla de ruedas exterior, ninguna camilla, nada de lo que pidió la señora Zapata para hacer su historia” Ernesto Cisneros, vocero del asilo

Eva Monje presenta complicaciones que el asilo ignoraba