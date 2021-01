Laura Zapata comparte que permanecerá en confinamiento por cinco días para poder celebrar son su abuela su cumpleaños número 103

Laura Zapata sorprendió a sus seguidores al revelar que comenzará un confinamiento de cinco días con la intención de poder celebrar el cumpleaños de su abuela Eva Mange.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, la famosa destacó que permanecerá en aislamiento pues no quiere correr ningún riesgo, pero quiere abrazar a su abuela cuando cumpla 103 años.

Laura Zapata se prepara para celebrar el cumpleaños de su abuela

En su video, Laura Zapata aseguró que empezó con su aislamiento para asegurarse que se encuentre libre del Covid-19 y poder celebrar el cumpleaños 103 de su abuela.

“Me voy a preparar cinco días para poder abrazar a mi abuela" Laura Zapata

En el clip la actriz aparece con careta, cubrebocas y el reconocido traje blanco de protección.

“Ya estoy aquí, la nueva modalidad, la nueva forma. Me voy a preparar cinco días para poder abrazar a mi abuela, a la reina, que cumple 103 años. Ya estoy aquí con esta nueva forma” Laura Zapata

La publicación se convirtió en viral y de inmediato usuarios le mandaron mensajes de apoyo por la decisión sin embargo le recordaron que lo recomendable es aislarse durante 14 días y así verificar que se encuentra libre de cualquier factor que ponga en peligro a su abuela.

Tras la publicación de este video, Laura Zapata ha compartido otros clips en los que comparte varias frases para motivar a sus seguidores durante la pandemia.

Durante las fiestas decembrina la actriz causó gran polémica al compartir un video en el que señaló que muchas veces las personas tienen una familia que es tóxica.

A pesar de que no mencionó ningún nombre, Laura Zapata detalló que no necesariamente las familias se tienen que reunir.