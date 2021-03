“Por fin denuncié legalmente... lo determinan como violación”, señaló Laura Pons tras presentar la denuncia formal contra 'Turry' Macías

A unos días de acusar en televisión al locutor Arturo ‘Turry’ Macías de cometer abuso sexual en su contra cuando era menor de edad, la actriz Laura Pons acudió a la Fiscalía Regional de Justicia de Tlanepantla para presentar su denuncia formal.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Laura Pons señaló que tras conocer su caso, las autoridades determinaron que su demanda debía ser por un delito aun más grave que el considerado por ella:

“Ya por fin denuncié legalmente, la licenciada se portó pues muy bien, muy amable conmigo, me dice que sí es, bueno, de hecho, no sabía, pero ella me comentó que es una violación por ciertas cosas que le comenté, entonces eso ellos lo determinan como violación” Laura Pons

"Yo sé que no soy la única": Laura Pons revela que habría más víctimas de 'Turry' Macías

Laura Pons dijo que enterarse de que fue víctima de algo tan grave como la violación fue un duro golpe, pero que se siente protegida por el trato que le dieron las autoridades.

“La verdad es que sí me solté a llorar, me impactó un poco porque no sabía qué grado era lo que él me había cometido, pero me siento tranquila, me siento segura de que estoy en mano de las autoridades. Ellos me comentaron que van a estar en contacto conmigo para ir avanzando con la carpeta de investigación” Laura Pons

Laura Pons hizo otra importante revelación, señalando que tras dar a conocer su caso, una mujer se comunicó con ella para decirle que también habría sido víctima ‘Turry’ Macías, quien acostumbraría aprovecharse de menores de edad junto con sus amigos.

“Me comenta que lo conoce de tiempo y que él hizo un abuso contra su persona hace 10 años, dice que es un cochino, que hace cochinadas con menores de edad. Me comentó también que sus amigos son tremendos, se dicen llamar ‘Los Pitufos’. Yo sé que no soy la única chica que a lo mejor sufrió un abuso por parte de Arturo Macías”. Laura Pons

"Yo sé que estoy diciendo la verdad": Laura Pons lamenta ataques en redes

Finalmente, Laura Pons dijo que en las redes sociales no sólo ha encontrado apoyo, sino muchos ataques de los fans de ‘Turry’ Macías, situación que la entristece, pero que no le impedirá seguir adelante con su denuncia ante las autoridades.