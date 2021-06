Queda claro: todos -en algún momento de nuestra vida- caeremos en las redes del TikTok. Apenas hace unos días Laura G aseguró que no le entraría a la popular aplicación debido a que no perdería su tiempo ensayando coreografía; sin embargo, como dicen por ahí: “Mas rápido cae un hablador que un cojo”.

Así es, la conductora de televisión finalmente debutó en TikTok; no obstante, ella no descargó la aplicación y mucho menos abrió una cuenta, simplemente participó en un video grupal.

La evidencia fue compartida en el Instagram oficial del matutino Venga La Alegría: “Nuestro primer TikTok grupal”, citan.

¿Qué salió mal? Las reacciones no son del todo buena y es que no tardaron en llegar las críticas contra la ex conductora de Televisa:

“La mejor es Cristal, Laura como siempre lo arruina todo”, “No puedo con Laura”, “Por qué nos torturan con la presencia de Laura”, “Saquen a la chaparra”, “Ya quítenla”, “Regresenla a Telerisa”, expresan.

Cabe mencionar que en las últimas semanas la conductora de televisión está siendo rechazada por la audiencia del programa de TV Azteca, reaccionó que a ella poco le importa ya que no está dispuesta a dejarse llevar por las burlas y críticas.