VIDEO: Laura G critica a la SEP por anunciar "vacaciones" para cuarentena de coronavirus

A través de su Instagram la conductora de ‘Venga la Alegría’ señaló que se suma a la campaña #YoMeQuedoEnCasa.

El pasado 14 de marzo la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que a partir del 20 de marzo se suspenderían las clases con el fin de no exponer a los niños de kínder, primaria y secundaria de posibles contagios por el coronavirus.

A través de su Instagram Laura G criticó a las autoridades por señalar este periodo de cuarentena como una extensión de vacaciones.

De acuerdo con la conductora de ‘ Venga la Alegría ’ se trata de una medida de prevención ante el Covid-19 y no se tratan de las vacaciones de Semana Santa adelantadas . Laura G detalló que se trata de cuidar a las personas y se debe permanecer en casa.

“Y ahora que la Secretaria de Educación Pública anunció que a partir del 20 de marzo no habrá clases hasta el 20 de abril, es un mes que vamos a tener a los chicos en la casa porque no es un mes de vacaciones, es un mes para que estén en casa y eviten el contagio” Laura G

La conductora de TV Azteca detalló que es momento para convivir con la familia en la casa para evitar los contagios y no es un momento para vacacionar.

En sus historias de Instagram, Laura G también informó que ella se suma a la campaña #YoMeQuedoEnCasa , movimiento que invita a las personas a permanecer en sus hogares para evitar la propagación del coronavirus.

“Es momento de disfrutar a los nuestros, de hacer esas cosas que siempre habías dejado, de guardarnos. Y no porque quieren que nos quedemos encerrados, sino simplemente porque si no salimos no nos contagiamos y no saturamos el sistema de salud” Laura G

Laura G invito a sus seguidores a ser responsables respecto a esta pandemia del Covid-19 y seguir las indicaciones de las autoridades.

Laura G comparte una forma diferente de ver la pandemia del coronavirus

En sus historias de Instagram, Laura G compartió un mensaje en el que invitan a ver la pandemia del coronavirus con otros ojos. Es decir, aprovechar este momento para reflexionar sobre uno mismo.

De acuerdo con la reflexión de la conductora este momento de cuarentena se debe de aprovechar para hacer una introspectiva de lo que esta pasando en el mundo.

