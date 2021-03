Tras la polémica generada por la vacunación en los Estados Unidos de Pepillo Origel, Laura Flores sale en su defensa.

Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, se encuentra en medio de la polémica luego de presumir en sus redes sociales que había recibido la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos.

Tras las críticas contra el periodista, Laura Flores salió en defensa de Pepillo Origel y detalló que el conductor no ha hecho nada malo e incluso aseguró que hay muchísimos mexicanos que se encuentran haciendo lo mismo.

Laura Flores pide que “dejen en paz” a Pepillo Origel

En un video compartido con el programa ‘Sale el Sol’, Laura Flores fue cuestionada sobre la polémica en torno a Pepillo Origel y su decisión de irse a vacunar contra el Covid-19 en los Estados Unidos.

Laura Flores considera que el periodista no hizo nada malo ya que todas las personas se deben de vacunar sin importar el país.

“Que bueno tiene que haber vacunas para todos, todos debemos de vacunarnos” Laura Flores

Sobre la polémica de que Pepillo Origel no debió viajar a los Estados Unidos ya que no es residente, Laura Flores aseguró que son muchos los mexicanos que se encuentran haciendo lo mismo.

“¿Por qué no va a tener el derecho? sabes cuántos mexicanos se han ido a poner la vacuna a los Estados Unidos, muchísimos. Me encuentro así de gente en el avión que viene platicando me fui a vacunar” Laura Flores

Antes de finalizar sobre el tema la actriz les pidió a las personas dejar en paz a Pepillo Origel.

“Dejen en paz al señor Origel. No me puedo meter en camisa de once varas, pero yo pienso que el señor Origel hizo lo que están haciendo muchísimos mexicanos” Laura Flores

Laura Flores revela que su hija se encuentra bien tras la tormenta invernal

En el video, Laura Flores aseguró que afortunadamente su hija María Diez se encuentra bien, tras afrontar una tormenta invernal que azotó Texas.

“Ya perfecto, gracias a Dios ya volvió todo prácticamente a la normalidad. Estuvo durmiendo en sleeping bag en la sala de una casa con chimenea” Laura Flores

De acuerdo con Laura Flores, una amiga le ayudó a su hija a pasar este tiempo, por lo que afortunadamente no estuvo sola.