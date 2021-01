El abogado de Gabriel Soto compartió el documento y aseguró que se está autorizando la orden para romper las cerraduras de la casa de Laura Bozzo.

Luego de que transcendiera que había una orden para romper las cerraduras de la casa de Laura Bozzo, tras la demanda que interpusieron Gabriel Soto e Irina Baeva en contra de la conductora hace unos meses, y que fue suspendido el proceso por la pandemia, el abogado del actor, Gustavo Herrera Torres aclaró que sí existe una orden.

Durante la transmisión en vivo de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante, recordó que Octavio Martínez , el abogado de Laura Bozzo negó que existiera una orden para entrar a la casa de la conductora, por lo que el presentador se comunicó con el representante legal de Gabriel Soto para exponer el caso.

Gustavo Herrera mandó al conductor la orden del juez, y explicó que el abogado de Laura Bozzo aún no tiene conocimiento del documento, porque no está “emplazado a juicio”.

“Es un mandato judicial que ya está autorizando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras”. Gustavo Herrera Torres, abogado de Gabriel Soto

El abogado de Gabriel Soto manifestó que el asunto legal comenzó por Laura Bozzo, y lo único que están haciendo es “defender el derecho al honor, a la reputación y a la imagen” que a sido “afectada” de sus clientes.

“Quiero aclararle a la señora Bozzo que yo no soy ningún abogadito, al contrario, ella me merece respeto y consideración. Y no me está dando luz ni a mí, ni mis clientes”. Gustavo Herrera Torres, abogado de Gabriel Soto

El licenciado, Gustavo Herrera señaló que a Laura Bozzo se le reclaman distintas prestaciones y no una disculpa pública.

El asesor legal de Gabriel Soto e Irina Baeva aseguró que a petición de sus clientes “van con todo” , ya que ese tipo de conflictos “no se puede negociar”.

Abogado de Laura Bozzo niega que exista una orden para entrar a su casa

Un día antes de que el abogado de Gabriel Soto respondiera sobre la orden para entrar a casa de Laura Bozzo, el representante legal de la peruana, Octavio Martínez , expresó en ‘De Primera Mano’ que era falsa la autorización para romper las cerraduras.

“Es una mentira. No existe ninguna orden de uso de fuerza pública en contra de Laura, ningún arresto, ninguna detención, ni mucho menos una orden de un juez que autorice romper cerraduras en donde reside la señora Laura”. Octavio Martínez, abogado de Laura Bozzo

De acuerdo con el abogado de Laura Bozzo, la razón por la cual no habría una orden para irrumpir en su casa es porque “no vive ahí” , por lo que Octavio Martínez asegura que Gabriel Soto, Irina Baeva y su abogado, Gustavo Herrera Torres solo buscan generar controversia.

Por su parte, Laura Bozzo dijo que no va a hablar del tema y esperará que sus abogados arreglen la situación que enfrenta con Gabriel Soto e Irina Baeva.