En un audio difundido, Larry Ramos aceptó haber cometido un fraude a los exmanagers de Alejandra Guzmán, y admitió que le ha mentido a Ninel Conde.

Desde hace unos meses Larry Ramos se encuentra en el ojo del huracán al ser demandado por varias personas, quienes lo acusan de haber sido defraudadas. Ahora, en un audio que salió a luz, se escucha al empresario aceptar que cometió el fraude, además de haberle mentido a su actual pareja, Ninel Conde.

Hay que recordar que entre las víctimas de fraude está la cantante, Alejandra Guzmán , quien se encuentra en un proceso legal, luego de denunciar que fue víctima de fraude de Larry Ramos, por una cantidad de cuatro millones de dólares, poco más de 82 millones 500 mil pesos mexicanos .

Es por eso que, de acuerdo con el audio difundido y presentado en el programa ‘Ventaneando’, Larry Ramos pidió a los exmánagers de Alejandra Guzmán, cuyos nombres son Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal, que se reunieran con la intención de limpiar su imagen, a través de un tercero.

Y es que, Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal grabaron parte de la conversación con el esposo de Ninel Conde, que ocurrió en septiembre de 2020. En él, Larry Ramos propuso un acuerdo para no ir a la cárcel, ya que admitió su responsabilidad de fraude por más de 27 millones de dólares ( 558 millones 154 mil 800 pesos mexicanos ).

“Yo fui subcontratado por una persona y ese tercero no existe, ¿Verdad? Ese tercero me quedó mal, entonces yo tengo demandado a ese tercero. Se lo tuve que decir, porque si yo le digo la verdad, (a Ninel Conde), me tiro más mi… Hay que poner un invisible, un culpable, porque si yo soy el culpable pierdo todo yo. No existe un tercero”. Larry Ramos

Exmanager de Alejandra Guzmán habla sobre el caso de Larry Ramos

Luego de presentar el audio en el programa mencionado, la exmánager de Alejandra Guzmán, Cinthia Velarde , indicó que la reunión con Larry Ramos ocurrió el pasado 4 de septiembre de 2020 en un restaurante en Santa Fe.

Según Cinthia Velarde, Larry Ramos solicitó la reunión, pero con el propósito de tratar de “recuperar su dinero” .

“Rotundamente no lo íbamos a apoyar que íbamos a mentir ante los medios que él es una buena persona. Él nos estaba defraudando y no vamos a salir a defenderlo”. Cinthia Velarde