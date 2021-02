Lambda García confirma su ruptura con Luja Duhart

Al borde del llanto, Lambda García habló del fin de su relación amorosa con Luja Duhart y pidió respeto por el difícil momento que están pasando.

Tras varios rumores de ruptura, Lambda García confirmó que su relación amorosa con Luja Duhart había llegado a su fin después de ocho meses.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el conductor del programa Hoy rompió el silencio y al borde del llanto señaló que efectivamente se encontraba soltero y pidió respeto para el difícil momento que está atravesando.

Lambda García anuncia el fin de su relación amorosa con Luja Duhart

En el clip Lambda García reveló que efectivamente terminó con Luja Duhart, además confesó que es un momento muy doloroso para él.

"Ha habido mucha revolución alrededor de mi relación, del porqué no salimos juntos, del porqué no se ven juntos (…) Creo que es hora de hablar, es hora de decirles qué es lo que está pasando" Lambda García

El conductor de Hoy destacó que la pareja se había tomado un tiempo, pero después se dieron cuenta que era mejor terminar.

"Pasó ese tiempo y el día de hoy martes solamente quiero decirles que sí, efectivamente ayer se tomó la decisión de separarnos" Lambda García

Lambda García puntualizó que no es algo que esperaban y que quisieran, pero así pasaron las cosas. Además destacó que en su relación amorosa con Luja Duhart no hubo ningún 'malo'.

"Aquí no hay ningún malo ni ningún bueno, aquí las cosas se determinaron así, así son las cosas (…) Por lo mismo no voy a decir cosas malas o feas. Es la mejor relación que he tenido, se terminó (…) Yo le deseo al chiquitín que le vaya bien" Lambda García

El conductor reconoció que si es un momento muy complicado. El famoso también se defendió de las críticas por viajar y aseguró que ambos están viviendo su duelo de la mejor manera.

"Sí, duele mucho, sí les voy a decir que sí estoy muy triste, sí les voy a decir que son muchas las cosas que están pasando, pero bueno, qué les digo, o sea así se decidieron las cosas por un bien común" Lambda García

Lambda García describió su relación con Luja Duhart como "la relación más hermosa" que ha tenido, detalló que ha sido un noviazgo con mucho amor y cariño.

"El amor está, simplemente son caminos diferentes, son cosas diferentes en cada cabeza, entonces, ni modo, así es esto" Lambda García

El presentador de Hoy dejó en claro que no hablará mal del cantante y que sólo le desea lo mejor. También dejo en claro que no quiere hablar mas al respecto y pidió que respeten el difícil momento que está atravesando.