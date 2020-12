Las decoraciones de Kylie Jenner y sus galletas de jengibre se convirtieron en la envidia de todas las redes sociales



A través de Instagram, la empresaria y socialité Kylie Jenner subió a sus historias los peculiares adornos y decoraciones de su fiesta de Navidad, entre ellos una casa de galletas de jengibre que despertó la envidia de muchos usuarios en las redes sociales.

La casa de galletas de jengibre de Kylie Jenner a simple vista no parece gran cosa pero, los detalles fueron los que sorprendieron a más de uno pues, dentro de la pequeña casa de las galletas que aparecen en el exterior, ¡se encuentra completamente adornada !

Hasta las galletas de Kylie viven mejor que yo pic.twitter.com/mZ5ommnepG — Maria🏳️‍🌈 (@ittsmaariia) — Maria🏳️‍🌈 (@ittsmaariia) December 13, 2020

Las afortunadas galletas cuentan con una chimenea, una mesita de centro y unos muebles decorados con glaseado navideño; la decoración de dentro de la casita de jengibre de las galletas de Kylie Jenner se ha hecho viral en las redes sociales.

Envidias de las galletas de Kylie Jenner

Entre las reacciones que ha despertado la publicación original de Instagram y que varios ya han posteado en Twitter , alcanzando mas de 83 mil 200 me gusta -cifra que sigue creciendo- y 8 mil 100 retweets, han mencionado que las galletas de jengibre de Kylie Jenner viven mejor que la mayoría de ellos.

Muchos usuarios incluso aseguraron querer convertirse en galletas ahora mismo con tal de disfrutar de la “lujosa” casita de jengibre con la que Kylie Jenner adornó parte de su casa para las festividades Navideñas.

Las galletas de Kylie Jenner viven en mas metros cuadrados que yo. pic.twitter.com/qHvmKzzYAn — Daniel Lasa (@lasadani) — Daniel Lasa (@lasadani) December 13, 2020

el árbol de Navidad de Kylie Jenner // El mío😎 pic.twitter.com/VZyOmLSgqs — derro🤠 (@mariaderojas13) — derro🤠 (@mariaderojas13) December 6, 2020

Momento para recordar que hasta las galletas de Kylie Jenner tienen mejor vida que tu y yo pic.twitter.com/MLF84SOXC1 — 🍡𝕷𝖆 𝕽𝖔𝖚𝖘-𝖈𝖍𝖆𝖓🍡 (@R00USM) — 🍡𝕷𝖆 𝕽𝖔𝖚𝖘-𝖈𝖍𝖆𝖓🍡 (@R00USM) December 14, 2020

Otros tantos se sintieron intimidados y aseguraron envidiar la casa, muebles y decoración de la casa de las galletas de jengibre de una de las hermanas de las estrellas de ‘ Keeping Up with the Kardashians ’, Kim Kardashian y Khoe Kardashian.