Kristal Silva pospone su esperada boda por el Covid-19, con el fin de proteger a sus invitados y organizadores.

El 17 de marzo la conductora de Venga la Alegría, Kristal Silva celebraría su enlace matrimonial con el empresario Luis Angel Garza. Sin embargo esta mañana dio una inesperada noticia al respecto.

La hermosa modelo comentó durante el programa que su boda que se celebraría el próximo fin de semana en el estado de Morelos, será cancelada a causa de la pandemia del Covid-19 que se vive en nuestro país.

Kristal Silva reveló que está triste, pero sabe que tomó la mejor decisión, pues le preocupa la salud de sus invitados.

"Justo este día 17 de marzo me pidieron matrimonio, ahora tengo que decir que mi boda se pospone. Me duele muchísimo tomar esta decisión porque jamás me imaginé que tenía que esperar tanto tiempo" Kristal Silva. Conductora

Sus compañeros del programa le dieron ánimos y saben que después de esto, llegará al altar con la mejor vibra posible.

"Me voy a casar, eso espero, Dios quiera que todo mejore, que la situación mejore, está en nuestra manos que esto pase. Por respeto, porque tengo conciencia es por eso que se pospone, dejarlo al destino es lo único que me queda". Kristal Silva. Conductora