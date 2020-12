La vidente reveló que pese a los supuestos problemas que tenía la pareja ella vaticinaba que tendrían un bebé.

Tras meses de especulaciones, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja confirmaron que se encontraban esperando a su segundo hijo. A través de un video los youtubers detallaron que se encontraban a dos meses de conocer a su bebé.

Sin embargo, algunos usuarios revelaron que no fue una gran sorpresa ya que Mhoni Vidente predijo el embarazo de la influencer hace unas semanas atrás.

El pasado 11 de noviembre la vidente acudió al programa ‘Aquí Contigo’ donde vaticinó que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se convertirían en padres e incluso habló sobre el sexo del bebé.

“Yo veo que Kimberly ya está embarazada o le faltan cinco minutos, va a ser niño… ella está muy enamorada de Juan de Dios" Mhoni Vidente

En ese video Mhoni Vidente detalló que la pareja se había enfrentado a problemas porque el cantante es bisexual y la influencer no supo cómo manejarlo.

“Ella está muy enamorada de él. Es que cuando te enamoras del ‘papi’ o de tu pareja, es muy difícil es difícil que te lo quites así de tajo, porque Juan de Dios Pantoja, como es bisexual, le gustan los hombres y las mujeres, ahí ella no sabía qué hacer” Mhoni Vidente

De acuerdo con la astróloga, Juan de Dios Pantoja pudo reconquistar a Kimberly Loaiza y ahora disfrutan de su amor con la llegada de su bebé.

“Aquí está nuestro bebé”: Kimberly Loaiza presume su bebé

A través de un video, Kimberly Loaiza confirmó su segundo embarazo con Juan de Dios Pantoja. En alrededor de dos meses la pareja se convertirá en padres.

“Tengo que confesarles algo. Les tengo una pequeña sorpresa. No sé cómo empezar con esto... Linduras tienen que saber que sí estoy embarazada” Kimberly Loaiza

La influencer reveló que decidió ocultar su embarazo durante siete meses porque no quería vivir lo mismo que con su hija, ya que habría recibido un sinfín de ataques.

“Llegaron los haters a humillarme, a burlarse del cuerpo que se me formó por mi hija, a burlarse de una bebé que aún no nacía e incluso a desearle la muerte. La pasé mal y lo saben. Me dolió” Kimberly Loaiza

Pero ya mostró su pancita y se dejo ver con un vestido ajustado y señaló: “Aquí está nuestro bebé. Qué gran panza”.

Por su parte Juan de Dios Pantoja puntualizó que fue en julio pasado y desde ese momento se han mantenido en contacto con su doctor para que todo vaya muy bien.