Kalimba contará en un libro su versión del caso de abuso sexual por el que fue acusado

Nadie olvida que una década atrás, Kalimba fue acusado de abuso sexual por parte de Daiana Guzmán, quiera era una de sus seguidoras. El escándalo fue tremendo debido a que ella era menor de edad.

Aquella acusación por poco acaba con la carrera del cantante, aún lo recuerda; sin embargo, el integrante de OV7 aprendió de aquella experiencia, mira el lado amable, por lo que próximamente lanzará un libro donde contará su versión y cómo fue que superó ese capítulo oscuro en su vida.

En entrevista con Yordi Rosado, el artista confiesa que hasta la fecha le molesta que hagan bromas respecto a la violación, por lo que está decidido a contar a detalle su verdad sobre este caso, impreso que no había lanzado debido a que su enfoque era el incorrecto.

¿Qué pasó? "Estaba en el antro. Verás en fotos en las que ni siquiera yo estoy interactuando con ella”, comienza a relatar Kalimba y enseguida asegura que le pidió al staff que la bajara a García y sus amigas del escenario debido a que no lo dejaban hacer bien su trabajo.

Daiana se las ingenió para colarse al festejo que los amigos de Kalimba organizaron al interior de un hotel con el pretexto de la celebración del cumpleaños del artista. Las cosas subieron un nuevo nivel, la chica lo invitó a tener relaciones sexuales.

“Me ofreció que tuviéramos sexo, le dije que no. Me fui al otro cuarto, ya no había fiesta… Me fue a seguir al otro cuarto, me fue a tocar y me dijo: ándale, sería mi sueño. Le dije a Taili, ya sácala, ya me quiero dormir”

Kalimba. Cantante