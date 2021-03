Julión Álvarez cuenta cómo comenzó a ser investigado por sus ingresos económicos y lo que ha atravesado después de ser acusado de lavado de dinero

El cantante de música regional mexicana, Julión Álvarez, se ha sincerado con el público y habló sobre las dificultades que ha vivido, luego de ser acusado del delito de lavado de dinero, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Fue en entrevista para el programa de YouTube de ‘La entrevista con Yordi Rosado’ que el cantante, Julión Álvarez lamentó el rechazo y discriminación que ha sufrido junto a su familia, sin embargo, se mantiene tranquilo, pues asegura que no ha cometido ningún delito.

Julión Álvarez, de 37 años de edad, recordó que en determinado momento, se asoció con otra persona para abrir un negocio, el cual era desarrollar un fraccionamiento, posteriormente, al generar dinero comenzó a ser cuestionado sobre de dónde obtenía ingresos, ya que las cuentas bancarias de su socio estaban siendo investigadas.

“Me empiezan a pagar, ya traían seguimiento a las cuentas del socio, y en ese seguimiento me fui en paquete. Ese tal cual es mi problema, y se lo he declarado muchas veces al gobierno americano. Fui muy buen contribuyente tanto en México como Estados Unidos, no me preocupó eso: tuve auditoría 2013, 2014 y 2016. Nunca me preocupé, después de eso, limpio” Julión Álvarez

“Cuando nada se debe, no se teme”: Julión Álvarez sobre las acusaciones en su contra

Al ser cuestionado sobre cómo se sintió al saber que lo acusaron de delito de lavado de dinero y tener nexos con el narcotráfico, Julión Álvarez respondió que bien, ya que afirmó que “cuando nada se debe, no se teme”.

No obstante, admitió que tuvo momentos difíciles, sobre todo cuando la salud de su padre comenzó a deteriorarse, por lo que pensó en que alguien podría estarle haciendo daño, aunque consideró tomar cartas en el asunto, logró mantenerse tranquilo.

El intérprete de ‘Terrenal’ y ‘Ni lo intentes’, también externó su preocupación sobre la vida de su esposa e hijas , debido a la discriminación que enfrentaba en lugares públicos, como en un restaurante en Guadalajara, Jalisco, donde le pidieron retirarse del lugar.

“Son cosas que a uno lo mueven como cualquier humano. Te hacen un desprecio, un rechazo, una discriminación. Lo sentí y lo viví conmigo y con mi esposa, se imagina que al rato me corran a mis niñas, por algo que no es”. Julión Álvarez