Julio Preciado sufrió complicaciones tras el trasplante de riñón

Julio Preciado ha confesado que heredará todo a su hija que le donó riñón.

El cantante Julio Preciado reapareció en una conferencia de prensa por el Día Mundial del Riñón 2020 donde fue invitado para compartir su experiencia, el artista estuvo acompañado de su hija Yuliana, joven que le donó su riñón.

Durante la charla contó que la donadora fue su hija y entre lagrimas recordó el momento en el que su hija decidió donarle vida:

“Cuando me dijo que sí, le dije ¿por qué?; si tú me diste la vida porque no te puedo regalar un poco de vida también yo" Julio Preciado. Cantante

Julio Preciado confesó que gracias a su hija él puede tener una nueva oportunidad de vida, pues es muy indispensable para seguir con sus planes.

Confesó también que durante el proceso padeció una complicación que lo hizo trasladarse de Mazatlán a Guadalajara pues no le bajaba la fiebre.

"Me pegó una leve infección superficial, a un lado de los testículos, al momento de no tener defensas la infección me pegó mucho, muy duro, y estuve 25 días hospitalizado. Yo ya estaba en Mazatlán y tuve que volver. Empecé a sentir calenturas, a tener mucha fiebres y dije ¿qué está pasando?, pensé que el riñón tenía una consecuencia, pero no, todo fue por el lado superficial” Julio Preciado. Cantante

Julio expresó sus deseos por pronto empezar a trabajar y volver a subirse a un escenario que es lo que más extraña.