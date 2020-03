Destrozan a Juanpa Zurita por celebrar su cumpleaños con pastel de coronavirus

El youtuber cumplió 24 años de edad; celebró en su casa de Valle de Bravo y fue severamente criticado

El youtuber Juanpa Zurita quiso compartir con sus millones de seguidores parte del festejo por su cumpleaños, ¿qué salió mal? TODO. Y es que mandó a pedir un pastel en forma del mortal virus Covid-19.

El mexicano respetó las medidas preventivas por la pandemia del coronavirus; no salió de casa para evitar contagiarse y contagiar por lo que hizo un pequeña fiesta en su casa. Llegar a los 24 años solo pasa una vez.

"Veinticuatro. Madre mía que denso suena decirlo. Independientemente de que ya soy un anciano, vaya época para cumplir años” Juanpa Zurita. Youtuber

El famoso se dijo consiente de la situación por lo que pidió mantener la calma frente estos tiempos difíciles que en algún momento tendrán que pasar.

"Estamos viviendo un suceso histórico que tiene a todos parados, confundidos y en constante incertidumbre de qué va a pasar. Pero siempre hay un lado bueno en lo malo” Juanpa Zurita. Youtuber

Y lo dejó claro, el show debe continuar.

"Estos 24 los cumplo en plena cuarentena, tiempo que me ha hecho reflexionar que realmente necesito para ser exitoso (exitoso me refiero feliz)” Juanpa Zurita. Youtuber

Tras dejar claro que aprovechará su aislamiento voluntario para volver a respirar y gozar de la vida con cosas tan simples como leer un libro o ver televisión, incluso pasar tiempo con amigos y su familia, contrario a estar rodeado de equipo de producción pesado o estar frente a cámaras buscando colaboradores, bromeó un poco:

"Disculpen si ando muy filosófico pero también consideren que llevo 15 días encerrado” Juanpa Zurita. Youtuber

Sin embargo, tanta magia se opacó cuando sus seguidores se concentraron en la foto del pastel y una lluvia de críticas no tardó en llegar:

“¡Eso no se hace! Qué bueno que no son clavos de verdad o te hubieras picado un ojo”, “El coronavirus no es un juego bro”, “¿Para que tanta protección dentro de tu casa si muchos doctores y personal de salud no lo tienen. Te invito a donar este tipo de protección”, “Juanpa matando el coronavirus a mordidas”, “Pinche gente babosa, de algo serio lo hace una broma”.

En menos de 24 horas la publicación de Instagram supera el medio millón de Me Gusta. Juanpa no ha comentado nada al respecto.