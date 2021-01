Juan Manuel Bernal tuvo grave caso de apendicitis que lo puso al borde de la muerte

“Fue una pesadilla en la calle del infierno", dijo Juan Manuel Bernal sobre la odisea que vivió debido a un grave caso de apendicitis.

Juan Manuel Bernal, actor que hoy en día triunfa con la serie ‘Monarca’, de Netflix, reveló que hace unas semanas estuvo a punto de morir, debido a un grave caso de apendicitis.

Aunque este tipo de padecimientos suelen resolverse con una la extracción del apéndice, operación considerada rápida y de bajo riesgo, Juan Manuel Bernal contó que la pandemia de coronavirus, sumada a complicaciones durante la cirugía, pusieron en riesgo su vida.

“Tuve una emergencia de apendicitis. Se complicó de más. Estuve grave, pero dios es muy grande y salí adelante” Juan Manuel Bernal

“Fue una pesadilla en la calle del infierno": Juan Manuel Bernal

En entrevista con Radio Fórmula, el actor que interpreta a ‘Joaquín Carranza’ en ‘Monarca’ relató que hace 15 días, cuando regresó a la Ciudad de México tras un viaje a Nayarit, tuvo un fuerte dolor abdominal que al principio consideró como síntoma de una hernia inguinal.

Sin embargo, cuando su médico lo revisó encontró que tenía el apéndice inflamado y le dijo que era necesario someterlo a una intervención quirúrgica cuanto antes .

Juan Manuel Bernal dijo que esto dio inicio a una odisea, pues antes de ser admitido en un hospital fue rechazado de al menos dos donde afirmaban que estaba infectado de coronavirus, lo cual se descartó posteriormente.

“Fue una pesadilla en la calle del infierno. Varios hospitales donde me recibían en urgencias, pero luego me expulsaron de dos. Me dijeron que tenía que ir a un hospital covid porque yo tenía covid, lo cual afortunadamente era mentira. Todo esto era por el dinero, sacarte el mayor dinero en urgencias y luego expulsarte” Juan Manuel Bernal

La operación de Juan Manuel Bernal tuvo secuelas que pusieron en riesgo su vida

Luego, continuó, su int ervención se extendió por cuatro horas , debido a que los cirujanos no encontraban su apéndice, que aparentemente estaba escondido en sus intestinos.

Pero las cosas no quedaron ahí, ya que tras la operación sus intestinos se le paralizaron, poniendo una vez más en riesgo su vida.

Ante su terrible experiencia, Juan Manuel Bernal pidió a la gente no “echar en saco roto” las recomendaciones para evitar contraer el Covid-19 o enfermar de cualquier otra cosa, ya que actualmente las condiciones en los hospitales son críticas.

Finalmente, agradeció a sus fans por los buenos deseos que le han hecho llegar para que se recupere pronto y por su reciente cumpleaños.

Tras esta dura experiencia, Juan Manuel Bernal dijo que decidió viajar a la playa para estar tranquilo y recuperarse.

Con información de Radio Fórmula