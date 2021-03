"Juan Gabriel llora la muerte de Isela Vega”: Joaquín Muñoz

Joaquín Muñoz se aprovecha de la muerte de Isela Vega para insistir que Juan Gabriel vive.

Joaquín Muñoz, quien fuera asistente personal de Juan Gabriel, no quita el dedo del renglón, asegura que el cantante está vivo y que está ocultó en una cabaña por lo que solo él, y nadie más, puede verlo y hablarle así que autonominándose su vocero hoy informa que éste se encuentra triste por la muerte de su gran amiga, la actriz Isela Vega .

“Juan Gabriel está sumamente consternado ante el fallecimiento de su gran amiga Isela Vega, esta mañana lloró al saber la noticia de la mujer que vino a transformar el cine mexicano”, escribió Muñoz en su cuenta de Facebook donde compartió fotografías de ‘El divo de Juárez’ acompañado de la actriz quien a sus 82 años de edad perdió la batalla contra el cáncer.

Las reacciones no tardaron en dividirse, mientras que algunos expresaron su más sentido pésame e incluso se solidarizaron con Juan Gabriel, otros más se burlaron: “Y sobre su amigo Cepillín imagino que también está muy triste”, “Ya están juntos los dos en el cielo”, “Esto es muy confuso. Creo que Joaquín ve gente muerta”, “¿Joaquín y si mejor publicas una foto actual de Juan Gabriel?”, se lee entre comentarios.

¿Qué relación tenía Juan Gabriel con Isela Vega?

Juan Gabriel y la primera actriz del cine mexicano Isela Vega fueron amigos por más de 40 años. En declaraciones para diversos medios, la también productora y directora de cine mexicana aseguró que el cantante fue muy importante en su vida, al punto que siempre lo tuvo en mente e incluso lo defendió de varios escándalos en los que estuvo involucrado.

“Yo nunca me voy a conformar, lo extraño, yo creo que no hay día que no piense en él por muchas circunstancias porque en mi casa también estoy rodeada de cositas que fueron de él, de una foto o un objeto, hasta él fue a mi casita de Acapulco y me la arregló, la puso a su gusto. Tengo muchas cosas que agradecerle a la vida y una de ellas es haber tenido a este amigo tan entrañable”, comentó en su momento Isela Vega.