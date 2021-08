José Luis Rodríguez ‘El Puma’ se convertirá en padre a sus 77 años

Tras salir victorioso de una operación de doble trasplante de pulmón, la vida de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ vuelve a ser centro de interés y es que se rumora que será padre a los 77 años de edad.

En redes sociales circula un fuerte rumor que asegura el cantante probará la paternidad por tercera vez, informe que están difundiendo algunos medios de comunicación nacionales e internacionales.

La noticia está cobrando tal impacto pues ademas de que ‘El Puma’ es un hombre de 77 años de edad , se presume que será padre de gemelos . Sí, la cigüeña habría llegado a su vida con una sorpresa doble. Cabe señalar que Carolina Pérez, actual esposa del artista, tiene más de 50 años, específicamente 52.

La sorpresiva noticia llega a pocos días de que el veterano cantante venezolano asegurara que no tiene hijos no reconocidos como muchos artistas así como tampoco pretender volver a ser padre; no obstante, su declaración se hizo a un lado y es que ahora dicen que su mujer tiene 3 meses de embarazo.

¿Habrá bebé? Hasta el momento, él y su esposa Carolina no han dado declaraciones al respecto. De ser cierto, sería un embarazo de alto riesgo.