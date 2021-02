José Elías Moreno reveló que se contagió de coronavirus y que “estuvo muy mal”, luego de haber sido diagnosticado también con neumonía.

Gran preocupación se llevó José Elías Moreno, quien reveló que se sumó a la lista de actores que se contagiaron de coronavirus, sin embargo, sorprendió al público al detallar las complicaciones que sufrió a causa del Covid-19.

Durante el programa matutino ‘Hoy’, el actor, José Elías Moreno contó que padeció de coronavirus alrededor de mes y medio, en diciembre de 2020, y llegó a estar en peligro su vida, debido a que fue diagnosticado con neumonía .

“Sí, estuve muy mal, me dio neumonía con una oxigenación muy baja, no había hospitales, no había camas, no es broma, entonces mi mujer y mi hijo (me cuidaron)”. José Elías Moreno

Según lo que expresó el actor, de 69 años de edad, hasta el momento desconoce cómo fue que se contagió de coronavirus, pues asegura que siempre siguió las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.

José Elías Moreno comentó que se mantuvo con oxígeno casi 45 días , e incluso perdió la noción del tiempo, por lo que reconoció que fue un gran susto y no pensó en hacer un testamento.

“Perdí realmente la noción, en ese momento pasó navidad y año nuevo, y (sobre un testamento) no lo pensé, te soy honesto. Sí fue un susto fuerte”. José Elías Moreno

José Elías Moreno llama a cuidarse del coronavirus

Al final de la entrevista, José Elías Moreno llamó a la audiencia a seguir cuidándose del coronavirus, que ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo, y aseguró que la enfermedad no es para reírse.

“Decirle a la gente que no es broma, una neumonía no es un juego, que se cuiden, Estamos aquí, estamos bien”. José Elías Moreno

Por otro lado, en su cuenta de Instagram, José Elías Moreno compartió una imagen con sus seguidores para hacer conciencia sobre la pandemia.

En dicha publicación, José Elías Moreno hace referencia a la importancia de respetar las medidas sanitarias para que no haya una saturación en los hospitales y puedan disminuir los contagios de coronavirus.

Con información de Infobae.