Jorge 'El Burro' Van Rankin se arrepiente de la tipografía que eligió en su momento.

Jorge 'El Burro' Van Rankin durante el programa Hoy, mientras promovían una expo de tatuajes reveló que se hizo unos diseños con los nombres de sus hijas, Lusiana y Roberta, pero se arrepiente de habérselos hecho.

"La neta me equivoqué de las letras, están horribles, no me gustaron quiero hacerme otra cosa mejor", aseguró el conductor, por lo que le pidió a Fernando, el tatuador invitado, al programa de Televisa que los arreglara.

Cabe señalar que el tatuaje que se hizo de Lusiana, fue a petición de Magda Rodríguez, y el segundo fue con el nombre de Roberta, por lo que sólo le faltaría agregar el de su nueva hija Carlota.

Durante una dinámica en el matutino Jorge ‘El Burro’ Van Rankin reveló que no le gustó la selección de letras para tan importantes nombres en su vida.

Cabe señalar que Jorge 'El Burro' Van Rankin es uno de los conductores más queridos por el público mexicano y recientemente se convirtió en papá de su tercera hija a la que llamó Carlota, junto a su esposa Magda Bleizeffer.

A través de Instagram, el pasado 27 de octubre el protagonista de la comedia "40 y 20" compartió la noticia del nacimiento de su tercer hija, con una foto captada minutos después de su nacimiento en el hospital.

Aunque la hermosa bebé nació con buena salud, hace unos días, "El Burro" compartió en entrevista para el programa Hoy, la particular situación que el médico notó durante el nacimiento de la bebé, en donde dijo que la pequeña nació con el cordón hecho un nudo, dijo que el especialista se preocupó mucho pues si se hubiera estirado un poco más deja de pasar el oxígeno a la pequeña.