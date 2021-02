Jo Jo Jorge Falcon revela que contará chistes e historias en su nuevo canal de YouTube

El comediante Jorge Falcón luego de haber superado el coronavirus dio una gran noticia en sus redes sociales. Resulta que el comediante se adaptará a las nuevas plataformas digitales y comenzará a compartir su comedia a través de un canal de YouTube.

Mediante su cuenta, Jorge Falcón reveló que este viernes 12 de febrero estrenará su programa de YouTube para hacer llegar a las nuevas generaciones un humor a su estilo.

“Va a ser gratis y se enterarán de cosas simpáticas, tengo chistes y voy a platicar algunas charamuscas de buen humor, anécdotas de cómo me fue en los diferentes programas de televisión en los que me he presentado” Jorge Falcón

Jorge Falcón comenzó con su carrera en la Ciudad de México, en donde inició sus estudios como cirujano-dentista pero su camino era el espectáculo por lo que siguió con sus estudios de inglés y de tap.

Así empezó con shows en distintos hoteles y centros de espectáculos, fue posteriormente que inició su incursión en la comedia, aprovechando algunas expresiones que son su sello original.

“Familia bonita les tengo una sorpresa… A partir de este viernes les compartiré de manera exclusiva por mi canal de YouTube la Historia del Buen Humor, tendremos invitados especiales como el Maestro Armando Manzanero, Don Francisco, José José, entre otros y entre cada episodio Charamuscas, chistes e historias de un servidor” Jo Jo Jorge Falcon

Jorge Falcón reveló que se contagió de coronavirus

El actor y comediante Jorge Falcón dio a conocer, a través de un comunicado a inicios del mes de octubre 2020, que dio positivo a coronavirus, pese a que se encontraba del grupo de riesgo por su edad.

Jorge Falcón dijo que en su momento tomó todas las medidas de cuarentena necesarias para evitar contagiar a sus familiares y amigos. Afortunadamente el comediante fue asintomático y dijo que se encuentra bien.