Jesús Ochoa vista a AMLO en Palacio Nacional

El actor dijo que se reunió con el presidente para exponerle algunos problemas del sindicato la ANDA

México.- El actor mexicano Jesús Ochoa visitó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional y recordaron cuando ambos marcharon en contra de los resultados de las elecciones de 2006, cuando Felipe Calderón resultó triunfante.

AMLO compartió en redes sociales una fotografía donde posa con el actor secretario general del sindicato Asociación Nacional de Actores (ANDA) y sostienen una bandera de México que usaron en la protesta de hace 12 años.

López Obrador recordó el evento en el que participaron juntos a favor de la democracia y ahora está obligado a cumplir al tener su cargo en el Ejecutivo.

“Conversé con Jesús Ochoa, secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Esta bandera la ondeó en una de las marchas, en el 2006, cuando luchábamos por la democracia. Hoy estamos obligados a convertir ese ideal en realidad” AMLO

Conversé con Jesús Ochoa, secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Esta bandera la ondeó en una de las marchas, en el 2006, cuando luchábamos por la democracia. Hoy estamos obligados a convertir ese ideal en realidad. pic.twitter.com/K5jrlXBIvo — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 19, 2020

¿Sobre qué platicaron AMLO y Jesús Ochoa?

En entrevista con medios a su llegada a Palacio, Ochoa dijo que la razón de su visita era para platicar sobre el sindicato, sobre los problemas que está enfrentando, pero también para proponer algunos proyectos.

Aunque no quiso dar detalles, Ochoa dijo que son cuestiones sobre “el bienestar de la ANDA, sobre todo de actores que no tienen derecho que no tienen asistencia privada en estos tiempos (de la pandemia Covid-19)”

El actor Jesús Ochoa, secretario general de la ANDA, acudió a Palacio Nacional; buscará ver al Presidente para externarle problemas dentro del sindicado de actores



En varias ocasiones, el actor ha mostrado su simpatía por AMLO; en las elecciones de 2018 dijo en entrevista con La Octava estar "feliz" porque por primera vez ganó el candidato por el que votó.

“Por primera vez un voto mío gana una presidencia, por primera vez en la vida, no me puede mover si no a la esperanza, no hay quien me quite esta maldita alegría” Jesús Ochoa

La ANDA es un grupo de trabajadores formado por artistas de cine, teatro, radio, televisión, doblaje, stunt y centros nocturnos y de entretenimiento.